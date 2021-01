Mototrbo Ion è la radio smart che può affrontare situazioni estreme Il nuovo dispositivo rugged di Motorola Solutions, Mototrbo Ion, può veicolare comunicazioni voce, video e dati ed è progettata per funzionare in condizioni di caldo o freddo intensi, rumore, umidità. Pubblicato il 28 gennaio 2021

La nuova smart radio di Motorola Solutions, Mototrbo Ion, non ha paura di niente o quasi. Debutta sul mercato un dispositivo portatile rugged per le comunicazioni push-to-talk degli addetti alle operations di impianti manifatturieri, centri commerciali, hotel, aeroporti, stadi, magazzini, cantieri e moltissimi altri contesti. Sono tutte possibili destinazioni di questo oggetto, che riesce a resistere a condizioni estreme di caldo, freddo, umidità e polverosità, e che svolge il suo lavoro anche all’interno di ambienti molto rumorosi.

La promessa di Motorola Solutions è quella di garantire, con Mototrbo Ion, una continua ed efficiente produttività attraverso funzioni di comunicazione voce, video e dati. Non si tratta di un semplice apparecchio radio per le comunicazioni d’emergenza, bensì di un dispositivo multifunzione (da cui l’appellativo “smart radio”) che grazie al suo schermo touch da 4 pollici, alla sua fotocamera da 13 megapixel e a una declinazione del sistema operativo Android può fungere anche da smartphone, da scanner di codici a barre, da monitor per le comunicazioni video.

Le attività a cui si presta Motortrbo Ion sono, dunque, molteplici. Il suo sistema operativo si integra con molte applicazioni usate in azienda, come quelle per la scansione di codici a barre di livello enterprise, per la messaggistica, per le videoriunioni e per la condivisione di contenuti. Lo schermo può essere usato per le comunicazioni video nelle attività di diagnostica remota e per visualizzare immagini ad alta risoluzione, schemi, diagrammi, foto. In sintesi, a detta di Motorola, questo oggetto “offre la semplicità e l'affidabilità della radio push-to-talk con le funzionalità aggiuntive di smartphone, scanner e tablet, per consentire alle aziende di utilizzare un unico dispositivo”.

Motorola Mototrbo Ion

I doppi microfoni adattivi, le dimensioni degli altoparlanti, l'ingegnerizzazione e le funzioni di soppressione del rumore garantiscono una buona qualità audio, anche in contesti tutt’altro che silenziosi. I materiali resistenti usati sia all’interno sia per la scocca permettono alla smart radio di resistere a condizioni difficili, all'esposizione a polvere e acqua e alle cadute ripetute. Configurazione e provisioning si gestiscono via cloud, e così aggiornamenti remoti e il monitoraggio dei dispositivi in tempo reale: questo permette alle aziende che adottano Motortrbo Ion di implementare e manutenere i dispositivi con il minimo sforzo e con minimi tempi di inattività.