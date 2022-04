Multimedia e backup, Qnap presenta il Nas piccolo e poliedrico Il nuovo modello HS-264 è progettato per lo streaming e la gestione di contenuti multimediali ma anche per attività di backup in contesti home office. Pubblicato il 14 aprile 2022 da Redazione

L’offerta di Qnap si allarga con un nuovo, piccolo e poliedrico Nas che l’azienda stessa definisce come un dispositivo progettato per la fruizione di contenuti multimediali in ambito domestico. Il Nas HS-264, tuttavia, ben si presta a fare da supporto ad attività lavorative per chi è in smart working oppure all’interno di piccoli uffici: può eseguire infatti, oltre allo streaming, anche applicazioni di gestione e condivisione dei contenuti multimediali, archiviazione e backup.



Si tratta di un modello a due bay, equipaggiabile con due dischi rigidi o Ssd Sata 6 Gbps da 2,5” o 3,5”. Il Nas è dotato di processore Intel Celeron N5105 quad-core (con frequenza operativa di 2,0 GHz) e 8 GB di memoria, oltre a collegamento di rete con due porte 2,5 GbE, due uscite 4K Hdmi, streaming/transcodifica multimediale 4K. Due porte Usb 3.2 Gen 2 di tipo A consentono di collegare altri dispositivi audio/video oppure unità di espansione. Per quanto riguarda la protezione dei dati, il Nas si affida alla crittografia accelerata da hardware Intel AES-NI.



Una caratteristica che lo rende adatto all’home office è la particolare silenziosità. “Dotato di un design estremamente moderno, il nuovo HS-264 persegue la linea dei Nas senza ventole di Qnap, a garanzia della massima silenziosità”, ha commentato Stanley Huang, product manager di Qnap.“Grazie allo streaming di rete e due uscite Hdmi, è possibile trasmettere i contenuti multimediali in tutta la casa su diversi dispositivi in qualità 4K. È inoltre disponibile una serie di applicazioni per multimedialità, backup ed archiviazione che rendono l’HS-264 una scelta incredibile per gli utenti domestici”.



Qnap sottolinea l’elevato potenziale di banda per il backup, la condivisione e lo streaming ad alta velocità, inoltre è possibile raggiungere una velocità massima di 5 Gbps con il trunking di porta. Quanto alla gestione multimediale, diverse applicazioni sono già presenti a bordo e altre possono essere installate a seconda delle necessità. Per esempio, per la gestione delle immagini, dei video e dei file audio si può utilizzare QuMagie, Video Station o Music Station. HS-264 supporta inoltre lo streaming multimediale Plex e lo streaming su Android TV, Apple TV, su smartphone, tablet e dispositivi Dlna.