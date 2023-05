Natasha Perfetti guida le strategie di marketing di SB Italia La manager, ex di Toshiba e di Lenovo, entra in azienda con il ruolo di responsabile delle attività di marketing e comunicazione. Pubblicato il 04 maggio 2023 da Redazione

SB Italia, società di sviluppo software e servizi IT, annuncia la nomina di una nuova responsabile delle attività di marketing e comunicazione. Si tratta di Natasha Perfetti, entrata recentemente in SB Italia dopo quasi quattro anni trascorsi in Lenovo come responsabile marketing per il mercato italiano. Nel suo curriculum c’è anche una lunga esperienza in Toshiba, dove ha militato dal 2007 al 2015 con responsabilità di guida nelle comunicazioni e nel marketing.



Riportando direttamente all’amministratore delegato Massimo Missaglia, la manager si occuperà di definire la strategia di marketing e di comunicazione di SB Italia puntando a migliorare la brand awareness e a valorizzare il posizionamento dell'azienda nel mercato nazionale.



“Ho accolto questa nuova sfida professionale con grande entusiasmo”, ha dichiarato Perfetti. “SB Italia è una realtà dinamica, in una fase storica di grande sviluppo. Il mio impegno sarà focalizzato verso un ulteriore potenziamento delle strategie di marketing, nell’ottica di massimizzare gli investimenti, valorizzare partnership e collaborazioni, aumentare la conoscenza sul mercato delle nostre soluzioni”.



“SB Italia è in una fase importante della propria crescita sul mercato”, ha commentato Missaglia, “e il dialogo aperto e trasparente con clienti, partner e stakeholder, più in generale, è fondamentale in questo momento. Abbiamo deciso di rafforzare il nostro management per sostenere il nostro approccio orientato alla prossimità ai territori e ai pubblici e alla valorizzazione della cultura dell’innovazione. Do il benvenuto a Natasha Perfetti all’interno del nostro contesto imprenditoriale e manageriale, certo che la sua esperienza e la sua intraprendenza aiutino SB Italia a raggiungere nuove opportunità”.



SB Italia ha registrato l’anno scorso una crescita di ricavi del 16%, con un risultato pari a 39,5 milioni di euro. L’azienda ha una squadra di circa 250 collaboratori.