Nataskia Cerfeda è business development manager di Spitch La manager si occuperà di trovare lead e nuovi clienti nel mercato italiano, aiutando Spitch a posizionare le proprie soluzioni di riconoscimento vocale. Pubblicato il 22 febbraio 2022 da Redazione

Spitch, azienda internazionale che sviluppa soluzioni di riconoscimento vocale basate su intelligenza artificiale, ha annunciato l’ingresso di Nataskia Cerfeda nel ruolo di business development manager della branch italiana. Forte della propria esperienza in ambito di sviluppo del business, vendite e gestione dei progetti, la manager si occuperà per Spitch dell’identificazione e dell’acquisizione di nuovi clienti in Italia.

In particolare, avrà il compito di identificare nuovi lead, di stabilire contatti e di costruire relazioni con potenziali clienti e partner, oltre che di raccogliere dati di mercato e di aiutare l’azienda a posizionare i propri prodotti e servizi nel contesto italiano. Cerfeda riporterà direttamente a Piergiorgio Vittori, vice president business development worldwide e regional manager di Spitch.

Dopo la laurea in ingegneria informatica conseguita al Politecnico di Milano, Cerfeda ha maturato esperienze nei ruoli di technical account manager, project manager e prevendite su prodotti e soluzioni IT, sia in ambito bancario sia nelle telecomunicazioni, oltre che per società di consulenza IT. Il suo ingresso in Spitch segue un lungo periodo di lavoro come business developer e responsabile commerciale in differenti società di consulenza IT.

“Da sempre la mia carriera è incentrata sull’aiutare le aziende nel proprio percorso di trasformazione digitale”, ha commentato Cerfeda, “e con Spitch sento che questa missione si espleterà al massimo, proprio grazie alla tecnologia d’avanguardia offerta dal brand. Entrare a far parte di un’azienda così innovativa mi rende davvero entusiasta e sono felice di poter contribuire alla diffusione della sua awareness, grazie al mio ruolo di business developer” .

La tecnologia di Spitch impiega l’intelligenza artificiale all’interno di soluzioni di assistenza vocale, riconoscimento biometrico e analisi del parlato, destinate ad applicazioni di supporto clienti in vari ambiti (e-commerce, assicurativo, bancario, Pubblica Amministrazione), di monitoraggio della conformità, di gestione delle chiamate di emergenza e altro ancora. L’offerta comprende sia soluzioni “out of the box” sia strumenti per lo sviluppo applicativo.