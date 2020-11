Nest Audio e Chromecast: due sistemi smart che un giorno si parleranno Sembra che Google stia lavorando per creare un’integrazione tra i suoi smart speaker e il suo device per la gestione dello streaming. Una mossa importante che la metterebbe in una situazione di parità con Amazon e Apple. Pubblicato il 16 novembre 2020 da Redazione

Google starebbe lavorando per integrare Chromecast, il dispositivo per la gestione dello streaming, e gli altoparlanti Nest Audio con Assistente Google: un’importante novità che introdurrebbe nuove funzioni per la smart home e porrebbe l’azienda in una situazione di parità con Amazon e Apple.

Essere in grado di combinare una piattaforma di streaming con uno speaker per smartphone è fondamentale per le tre aziende. Una volta che le persone hanno già acquistato questi device tanto vale che li possano usare in combinazione: per esempio, utilizzare gli altoparlanti per migliorare l’audio dei film o delle serie di Netflix. Da non sottovalutare, poi, l’aspetto della fidelizzazione: è più probabile che si acquisti un HomePod se si possiede già l'Apple TV.

La possibilità di collegare altoparlanti intelligenti a device per lo streaming è già offerta da Apple e Amazon. La prima consente ai clienti di collegare sia gli HomePod sia gli HomePod alla Apple TV. E Amazon permette di utilizzare i propri dispositivi Echo per controllare la Fire TV e riprodurre l'audio.