Netalia punta sui partner per una “filiera” del trasformazione Il fornitore di servizi di cloud pubblico ha presentato il proprio Partner Program, rivolto a rivenditori, system integrator, software house, Isv ed Msp. Pubblicato il 14 giugno 2022 da Redazione

Si presenta al canale il programma partner di Netalia, società di servizi di cloud pubblico completamente italiani. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare i rapporti di collaborazione con reseller, system integrator, software house, Isv (Internet Service Provider) ed Msp (Managed Service Provider) per creare una filiera Ict sempre più forte e competitiva, capace di calare nelle aziende utenti i migliori progetti di trasformazione digitale.



Netalia propone dunque un modello di collaborazione e di costante affiancamento, all’interno del quale i partner possono accedere a servizi e competenze. Ed è anche, quello del Partner Program di Netalia, un modello incentrato sul concetto di “ecosistema inclusivo”, in cui le terze parti dell’Ict possono sfruttare i noti vantaggi del cloud, come l’assenza di barriere all’ingresso, la flessibilità, la possibilità di proporre ai clienti degli acquisti ricorrenti anziché investimenti una tantum.

Nelle parole di Netalia, il proprio cloud “apre a nuove opportunità liberando reseller, system integrator, software house, Isv e Msp da oneri di specializzazione su tecnologie e investimenti, permettendo a tutti i partner di esprimere il loro vero valore nell’ecosistema Ict. In questo scenario, il Partner Program aziendale è un percorso di affiancamento per massimizzare le capacità e migliorare la relazione con i clienti”.

Il programma include supporto e contenuti di formazione, tesi a rendere i partner dei soggetti specializzati per la vendita e progettazione di soluzioni basate su cloud. Inoltre include servizi di consulenza, supporto commerciale, incentivi con cashback diretto sul fatturato e certificazioni.