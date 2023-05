NetApp, Massimo Mondiani si sposta alla guida canale Già commercial sales manager, Mondiani passa all’incarico di partner sales manager per il mercato italiano. Pubblicato il 24 maggio 2023 da Redazione

Cambio di ruolo all’interno di Netapp, azienda specializzata in prodotti e software per lo storage e la gestione dei dati. Massimo Mondiani si sposta sulle attività rivolte al canale: già commercial sales manager, assume ora l’incarico di partner sales manager per il mercato italiano.

Mondiani vanta oltre vent’anni di esperienza in campo vendite per aziende del settore tecnologico. Ha lavorato, in particolare, per più di 15 anni all’interno del Gruppo Dell (prima in Dell Technologies e poi in Dell Emc), ricoprendo inizialmente ruoli tecnici e occupandosi poi di prevendita e di gestione e sviluppo dei business partner.



Entrato in Netapp nel 2015, inizialmente ha operato come territory account manager e poi, dal 2019, come enterprise account manager. Un anno fa la nomina a commercial sales manager, mentre ora passa alla guida delle attività rivolte al canale di Netapp in Italia.

“NetApp si impegna a promuovere una cultura incentrata sui partner e sono davvero felice di poter contribuire in prima persona al raggiungimento di questo importante obiettivo", ha dichiarato Mondiani. "I partner sono da sempre il punto di forza di NetApp per portare tutta l’innovazione sul mercato italiano, che richiede sempre maggiore attenzione al controllo dei costi, alla sicurezza, alla sostenibilità e alla semplicità delle soluzioni, per la gestione dei dati. Sono perfettamente allineato alla strategia di NetApp, e non vedo l'ora di portare la mia esperienza sul campo, mentre continuo ad apprendere dagli straordinari membri del team con cui lavoro”.

"Sono entusiasta di accogliere Massimo come nuovo Partner Sales Manager", ha commentato il country manager, Davide Marini. "La sua esperienza e la sua visione saranno fondamentali per la prossima fase di crescita del canale di NetApp e per supportare al meglio i nostri partner”.