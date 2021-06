NetApp rinnova OnTap per semplificare la gestione del cloud ibrido Le novità riguardano FlexPod, StorageGrid, Astra e la nuova offerta NetApp Keystone Flex Subscription su Equinix, Pubblicato il 10 giugno 2021 da Redazione

NetApp ha rinnovato OnTap, il proprio sistema operativo per lo storage software-defined, con la promessa di offrire un'esperienza di

cloud ibrido “innovativa, unificata e senza compromessi”. Le novità vanno in direzione di una maggiore flessibilità di gestione dei carichi di lavoro, migliore sicurezza, semplificazione della gestione di dati applicazioni in ambienticloud ibridi. L’azienda ha annunciato, inoltre, una nuova offerta a sottoscrizione basata sull’infrastruttura di Equinix.

Tra le novità, debuttano alcune funzionalità all'interno di FlexPod, la piattaforma di infrastruttura convergente di NetApp e Cisco: per esempio, il posizionamento intelligente delle applicazioni tra on-premises e cloud, flussi di lavoro automatizzati di dati in cloud ibrido e la possibilità di utilizzare FlexPod come un servizio completamente gestito. Altro annuncio riguarda StorageGrid, software per lo store oggetti due punti nella versione 11.5 supporta la crittografia dei dati con la gestione di chiavi esterne e offre compliance, protezione dal ransomware, blocco degli oggetti S3 e bilanciamento intelligente del carico di lavoro.



Per facilitare la gestione dei dati in ambienti di cloud ibrido, NetApp propone Cloud Manager e servizi avanzati di gestione multicloud, che automatizzano i servizi dati di OnTap in modo da rendere più semplici la migrazione delle applicazioni, il disaster recovery, la protezione dei dati, la governance e la compliance. Infine Astra, un servizio di dati application-aware per Kubernetes, ora permette di gestire, proteggere e migrare le applicazioni stateful anche on-premises, oltre che (come già accadeva) in Google Cloud eMicrosoft Azure.

In sintesi, la promessa di NetApp è quello di ridurre i costi e le complessità dello storage in ambienti on-premises, public cloud o misti. "Una strategia di cloud ibrido è fondamentale per garantire che le organizzazioni possano tenere il passo con la crescita e la complessità dei dati e delle applicazioni distribuite, prosperare di fronte all'incertezza e competere efficacemente nell'economia digitale", ha dichiarato Kim Stevenson, senior vice president e general manager, foundational data services business unit di NetApp. "NetApp è specializzata nell'aiutare le imprese in ogni fase del loro percorso di trasformazione digitale ad implementare strategie e tecnologie di cloud ibrido che contribuiranno a mantenerle all'avanguardia".

Una novità commerciale è NetApp Keystone Flex Subscription su Equinix, un’offerta che permette di implementare (con un unico abbonamento acquistabile da Netapp) i servizi dati Keystone in Equinix International Business Exchange. Questo permette di ottenere un accesso a bassa latenza a più cloud, senza dover spostare i dati da un luogo all’altro. “L'abbonamento Keystone Flex di NetApp su Equinix offre un'alternativa di storage flessibile e on-demand ai tradizionali investimenti in infrastrutture capex", ha sottolineato Royce Thomas, senior vice president, strategic alliances and global account management di Equinix. "Con questa offerta, le aziende di tutto il mondo possono ospitare i loro dati adiacenti al cloud e utilizzare Equinix Fabric per connettersi ai fornitori di servizi, sfruttando la gestione centralizzata dei dati del cloud ibrido su tutti i principali cloud pubblici".