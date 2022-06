Nuova alleanza per gli analytics, Starburst acquisisce Varada Le due aziende metteranno insieme le rispettive tecnologie: il motore di query Sql di Starburst e il sistema di indicizzazione automatico dei dati di Varada. Pubblicato il 23 giugno 2022 da Redazione

Nel campo dei servizi di analytics in cloud, Snowflake ha adesso uno sfidante più agguerrito: Starburst Data, una startup di Boston valutata oltre 3 miliardi di dollari, ha annunciato l’acquisizione della israeliana Varada, che è a sua volta una startup specializzata in tecnologie di analisi dei dati. Starburst si distingue sul mercato del proprio motore di query Sql, che risponde al nome di Trino, mentre il pezzo forte di Varada è una tecnologia proprietaria (e brevettata) per il caching e l’indicizzazione dei dati, che permette di ridurre i costi degli analytics.



Nel dettaglio, con la propria offerta Varada fa tre promesse. La prima è quella di velocizzare le query fino a sette volte grazie a un’indicizzazione “autonoma”: i dati vengono divisi in blocchi e per ciascuno, in base ai contenuti e alla struttura, viene deciso in automatico l’indice più efficace. In secondo luogo, la smart cache di Varada permette di velocizzare l’analisi dei dati a cui si accede di frequente e aiuta il personale a ottimizzare costi e prestazioni degli analytics. La terza promessa è una riduzione dei costi operativi attraverso un monitoraggio a livello dei workload.



Messe insieme, le tecnologie di Starburst e di Varada permetteranno di “fissare un nuovo benchmark negli analytics di data lake”, assicurano le due aziende nella nota che annuncia l’acquisizione. Nelle parole di Justin Borgman, fondatore e Ceo di Starburst, i clienti potranno "muoversi più rapidamente nel prendere decisioni critici e allo stesso tempo ridurre i costi di gestione dei dati”.



La risultante offerta integrata sarà proposta a clienti selezionati già nelle prossime settimane, mentre la disponibilità generale è programmata per l’autunno. Le aziende clienti che utilizzano Trino possono provare gratuitamente il connettore Varada Community Edition. Il team di ingegneri software e sviluppatori di Varada si unirà alla squadra di Starburst.