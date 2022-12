Nuova chief product officer per aiutare F5 ad allargare il SaaS Kara Sprague supporterà la strategia di ampliamento dell’offerta Software as-a-Service di F5, società specializzata in sicurezza e delivery delle applicazioni. Pubblicato il 21 dicembre 2022 da Redazione

Garantire la sicurezza e il funzionamento continuo delle applicazioni è la missione di F5 e l’azienda statunitense vuole portarla avanti ampliando la propria offerta Software as-a-Service e intercettando la domanda ancora non soddisfatta. A supporto di questa strategia è stata nominata una nuova chief product officer, Kara Sprague.



Entrata in F5 nel 2017 per guidare l'attività di Application Delivery Controller, più recentemente la Sprague ha ricoperto il ruolo di executive vice president, Application Delivery and Enterprise Product Ops, con responsabilità sulle famiglie di prodotti BIG-IP e Nginx. Sotto la sua guida, “F5 ha rapidamente sviluppato il proprio portafoglio prodotti per rispondere alle esigenze delle aziende che gestiscono ambienti applicativi sempre più ibridi e multi-cloud, offrendo al contempo una maggiore flessibilità grazie all'ampliamento delle modalità di consumo e distribuzione delle soluzioni F5 da parte dei clienti”, ha spiegato l’azienda.



“Kara ha avuto un ruolo incredibile negli ultimi cinque anni ed è stata uno dei motori principali della nostra evoluzione verso un'azienda software-led", ha dichiarato François Locoh-Donou, presidente e Ceo della società. "La nomina di Kara a chief product officer accelererà la nostra trasformazione, rendendo la sicurezza e la distribuzione delle applicazioni significativamente più sicure e più facili per tutte le organizzazioni”.

Negli ultimi anni F5, così come molte altre aziende del settore Ict, è passata da un modello di business basato sull’hardware a un modello basato sul software e sui servizi. Recentemente il giro d’affari annuale legato alla sicurezza ha superato il miliardo di dollari. Ora, anche grazie al supporto della nuova chief product officer, si punterà a espandere le offerte SaaS sulla piattaforma di Distributed Cloud.



“Sono onorata di assumere questo ruolo in un momento così importante", ha dichiarato Sprague. "I nostri clienti si trovano ad affrontare la difficile sfida di gestire complesse infrastrutture applicative ibride e multi-cloud, e noi siamo impegnati a continuare a migliorare le nostre capacità e a semplificare radicalmente la sicurezza e la delivery di esperienze digitali straordinarie”.