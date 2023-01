Nuova responsabile e miglioramenti nel partner program di ServiceNow Erica Volini succede a David Parsons alla guida della divisione canale. Nel nuovo programma debuttano ulteriori contenuti e un programma di investimento cofinanziato. Pubblicato il 19 gennaio 2023 da Redazione

ServiceNow vuole offrire migliori opportunità ai partner di ecosistema. Lo fa con un rinnovato partner program che prevede maggiore flessibilità, nuovi incentivi e una migliorata esperienza per gli affiliati. Inoltre la società specializzata nella gestione dei workflow digitali ha annunciato un cambio di poltrona: al posto di David Parsons, nel ruolo di senior vice president of the global alliances and channel ecosystem ci sarà Erica Volini.



Fino a ieri la manager, di base negli Stati Uniti, si è occupata di guidare le strategie di go-to-market rivolte al canale. Il suo ingresso in ServiceNow risale al 2021. In precedenza Violini ha lavorato in Deloitte Consulting per 23 anni. David Parsons resta in ServiceNow per guidare “una nuova funzione strategica di iniziative incentrate sulla crescita con i partner in mercati mirati” (maggiori dettagli saranno comunicati prossimamente).



"È stato un onore e un privilegio per me guidare le nostre alleanze e l'ecosistema di canale negli ultimi quattro anni", ha commentato Parsons. “Sono orgoglioso di tutto quello che abbiamo realizzato insieme per i nostri partner e clienti ed entusiasta del nostro viaggio insieme. Voglio ringraziare Erica per la sua collaborazione e leadership. So che è la leader giusta, al momento giusto, per continuare a costruire su una solida base di successo e slancio”.

Il rinnovato partner program sarà attivo dal prossimo marzo. Le sue novità sono state sviluppate tenendo conto del feedback dei partner esistenti, e con l’obiettivo di “espandere le competenze, differenziarle e massimizzare i contributi unici di ciascun partner”, ha spiegato l’azienda.

Tra le novità, il programma includerà quattro nuovi moduli chiamati Build, Consulting & Implementation, Resale e Service Provider: nell’ottica di una maggiore flessibilità, ciascun partner potrà scegliere a quale partecipare. Saranno disponibili, inoltre, nuovi incentivi e un nuovo programma di investimento cofinanziato (chiamato Partner Development Fund), e ancora riduzioni e sconti semplificati, tesi ad accelerare la crescita e la redditività delle attività dei partner.

ServiceNow promette inoltre un miglioramento dell’esperienza dei partner attraverso l’aggiornamento del portale Web loro dedicato. Un’altra novità è lo strumento “trova partner”, che consente ai clienti di trovare il partner giusto per le proprie esigenze in base a criteri territoriali, di settore o esperienza.

"La nostra visione dei partner è che devono essere trattati come co-creatori di valore e come co-piloti nel nostro viaggio per diventare la piattaforma per il business digitale”, ha commentato Erica Volini, la nuova senior vice president of alliances and channel ecosystem. “Il nostro nuovo Partner Program crea opportunità illimitate per i partner che possono ora espandersi e collaborare con ServiceNow ben oltre il limite che possiamo raggiungere da soli. Vogliamo investire nel successo dei partner, promuovere la loro esperienza e offrire loro la flessibilità necessaria per generare valore con la nostra piattaforma”.