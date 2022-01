Nuova vita per Cornerstone, Himanshu Palsule è Ceo A tre mesi dall’acquisizione da parte di Clearlake Capital, l’azienda specialista della gestione delle risorse umane ha scelto il suo nuovo amministratore delegato. Pubblicato il 12 gennaio 2022 da Redazione

Nuovo corso per Cornerstone OnDemand: la società specializzata in tecnologie per la gestione delle risorse umane ha nominato Himanshu Palsule nel ruolo di chief executive officer, oltre ad accoglierlo nel consiglio di amministrazione. Una scelta conseguente all’acquisizione di Cornerstone, lo scorso ottobre, da parte Clearlake Capital al costo di 5,2 miliardi di dollari (riconoscendo cioè un valore di 57,50 dollari per singola azione societaria). L'ex amministratore delegato, Phil Saunders, non esce di scena ma affiancherà d’ora in poi il fondatore, Adam Miller, come advisor della società.

La nomina di Himanshu Palsule ha effetto immediato. Nella sua carriera 35ennale, il manager annovera diverse esperienze con ruoli di direzione di divisioni di prodotto, tecnologiche e di marketing e ruoli all’interno del Cda di aziende come Channel Advisors e Calabrio. Inoltre è stato chief technology officer e direttore della strategia di Sage Technologies e presidente di Epicor Software. La scelta di Palsule nel ruolo di Ceo, fa sapere l’ufficio stampa di Cornerstone On Demand, è stata dettata dalla sua “profonda conoscenza del settore, l'expertise nella strategia di prodotto e nell'innovazione, l'attenzione alla creazione di nuovi mercati e la vasta esperienza nell'accelerazione della crescita inorganica”.

“Palsule porta in dote una vasta esperienza nel settore, maturata da ultimo in Epicor Software, di cui ha governato la crescita attraverso l'innovazione dei prodotti e il successo dei clienti, nonché grazie a una strategia buy-and-build", hanno commentato Behdad Eghbali, cofondatore e managing partner, e Prashant Mehrotra, partner di Clearlake. "La visione di Palsule, unita alla sua esperienza operativa, è in linea con lo spirito dell’investimento di Clearlake in Cornerstone e lo rende la scelta ideale per guidare l'azienda nella sua prossima fase di crescita. Allo stesso tempo, vorremmo ringraziare Phil Saunders per il suo impegno in Cornerstone negli ultimi due anni".

"Sono felice di guidare Cornerstone nella prossima fase di crescita e di avere l'opportunità di succedere a Phil Saunders e Adam Miller proseguendo il lavoro impostato negli ultimi vent’anni", ha dichiarato il nuovo Ceo. "Mai prima d'ora il nostro ruolo è stato così fondamentale per il mondo che ci circonda. Insieme al team e ai colleghi, aiuterò Cornerstone a continuare a far progredire la tecnologia Hcm (Human Capital Management), l'innovazione nel campo dell’intelligenza artificiale, dei dati e dei contenuti e a espandere le capacità dell’azienda che permetteranno ai nostri clienti di creare organizzazioni straordinarie che imparano, crescono e prosperano. Sono fiducioso nel futuro di Cornerstone e non vedo l'ora di accrescere ulteriormente il valore che portiamo a tutti i nostri stakeholder”.