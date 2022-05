Nuove integrazioni con Coehsity per migliorare la protezione dei dati Il marketplace di Cohesity di popola di nuove integrazioni con Cisco Secure X, Palo Alto Soar, Fortanix Data Security Manager, Entrust KeyControl e Parablu BluVault On-premises Backup. Pubblicato il 31 maggio 2022 da Redazione

Nuove integrazioni allargano l’offerta di Cohesity, azienda specializzata in soluzioni per la gestione dei dati e rappresentata in Italia dal regional director Semea Albert Zammar. Sul suo marketplace sono disponibili ora non soltanto le applicazioni, ma anche le integrazioni con alcuni brand, tra cui anche Cisco Systems e Palo Alto Networks. Questa aggiunta è mirata ad aiutare i clienti a poter esplorare e trovare in un unico luogo tutte le soluzioni di protezione e gestione dei dati di cui potrebbero avere bisogno.

“All’aumentare del volume e del valore dei dati nelle organizzazioni di ogni settore e dimensione, cresce anche la vulnerabilità dei dati stessi”, ha commentato Kirk Law, senior vicepresident research and development di Cohesity. “È fondamentale che i business leader abbattano i silos di dati e adottino soluzioni integrate per rafforzare la cybersecurity, migliorare la produttività operativa e ricavare maggiori informazioni dai propri dati”, ha detto Garantire l’estensibilità, mantenendo al contempo la semplicità, è il fulcro dell’approccio di Cohesity alla gestione innovativa dei dati e questa significativa espansione del nostro marketplace ci traghetta direttamente alla fase successiva di una visione così ambiziosa”.

Sul Cohesity Marketplace debutta innanzitutto un’integrazione con Cisco SecureX. Gli alert di Cohesity su possibili attacchi ransomware vengono inviati direttamente a Cisco SecureX, dove possono essere registrati, analizzati e gestiti come incidenti di sicurezza, grazie a funzionalità combinate di indagine e risposta dell’architettura di sicurezza del cliente. L’integrazione tra Cohesity e la piattaforma di orchestrazione, automazione e risposta alla sicurezza (Soar) di Palo Alto Networks automatizza la risposta agli incidenti quando le anomalie nei dati di backup danno indicazione su un possibile attacco ransomware.



Una terza integrazione è quella con Entrust e fornisce un modo sicuro per controllare l’accesso a dati critici aziendali. In coordinamento con le funzionalità di gestione e crittografia dei dati di Cohesity, la soluzione Entrust KeyControl aiuta nella gestione delle chiavi di crittografia durante tutto il ciclo di vita, nella protezione e nel ripristino dei dati in caso di tentativi di violazione o attacchi ransomware.

Altrettanto preziosa è l’integrazione con Fortanix Data Security Manager (Dsm), soluzione che protegge i dati sensibili in ambienti cloud pubblici, ibridi, multi-cloud e privati: Cohesity è progettata per crittografare i dati di backup, mentre Fortanix gestisce le chiavi crittografiche. Infine debutta nel marketplace un’integrazione con la soluzione di Parablu per il backup di dati archiviati localmente, come quelli di notebook e dispositivi mobili: Parablu BluVault On-premises Backup archivia i file di backup sulla piattaforma di Cohesity, che può dunque servire come base per il ripristino.