Nuove nomine in Boomi, mentre proseguono le assunzioni La società di data integration, ora indipendente dopo lo spin-off da Dell, annuncia nuovi ingressi nel team dirigenziale. Pubblicato il 28 giugno 2022 da Redazione

Boomi annuncia l’ingresso di nuovi professionisti in organico, e in particolare di tre donne all’interno del team dirigenziale: Madeline Ling è stata scelta per il ruolo di chief financial officer (Cfo, Marcy Campbell diventa chief revenue officer (Cro) e Fran Wilson è la nuova chief marketing officer (Cmo). Inoltre la giornalista Christa Delcamp è stata reclutata per fornire supporto alle pubbliche relazioni e alla strategia media, mentre James Dyson si occuperà delle risorse umane guidando la squadra di Global Diversity, Equity e Inclusion Talent Acquisition.



Questa raffica di nomine rimarca e sostiene la “nuova vita” di Boomi dopo l’uscita dal gruppo Dell Technologies e l’acquisizione da parte delle società di private equity Francisco Partners e Tpg, un’operazione da 4 miliardi di dollari.



Specializzata in tecnologie di integrazione applicativa, integrazione e preparazione dati, Boomi vanta attualmente una platea di e20mila aziende clienti un ecosistema di 800 partner. Quest’ultimo include alcuni grandi system integrator, società di consulenza e anche vendor tecnologici, come Accenture, Deloitte, Sap e Snowflake. Boomi, inoltre, collabora con tutti e tre i principali fornitori di servizi cloud, cioè Amazon (Amazon Web Services), Google e Microsoft (Azure).



La società è in fase di espansione, tanto da aver aperto un piano di assunzioni massiccio. "Il fatto di essere un’azienda autonoma, unito alla crescita rapida che stiamo vivendo e alle capacità della nostra tecnologia all’avanguardia cloud-based, ci hanno permesso di reclutare un nuovo team di management come parte di una strategia di crescita ancora più ampia, che prevede centinaia di nuove assunzioni da qui a fine anno”, ha dichiarato il Ceo, David Meredith.



La nuova Cfo, Madeline Ling, ha alle spalle 25 anni di esperienza in ruoli di guida all’interno di multinazionali, tra cui Vmware, The Boston Consulting Group e Intel. Marcy Campbell, la nuova Cro, vanta invece una carriera trentennale nella quale spicca il recente ruolo di senior vice president di PayPal. Fran Wilson è un’esperta di marketing, qualità che ha messo al servizio di Red Hat nella fase di offerta pubblica iniziale, culminata nella vendita a Ibm.