Nuove opportunità per Msp e altri partner di canale di Kaspersky La società di cybersicurezza ha ampliato l’offerta di corsi di formazione e workshop e ha rinnovato il programma di incentivi rivolti ai partner di canale e in particolare ai Managed Service Provider. Pubblicato il 09 settembre 2022 da Redazione

Kaspersky rinnova l’offerta e gli incentivi rivolti ai partner di canale, e in particolare ai Managed Service Provider (Msp) interessati a veicolare l’offerta di soluzioni di protezione e risposta agli incidenti informatici del vendor. Il Partner Program Kaspersky United si aggiorna rinnovando il sistema di sconti, allargando l’offerta di corsi di formazione e introducendo maggiori vantaggi per gli Msp.

Nel dettaglio, gli sconti diventano più trasparenti e prevedibili e coprono un maggior numero di prodotti e servizi di Kaspersky. Molte le novità rivolte agli Msp: ora sono previsti sconti più elevati e maggiori “scatti” tra il livello Registered e il Platinum, è stato rinnovato il programma di onboarding loro dedicato, e inoltre debuttano nuovi corsi di approfondimento come quelli incentrati su Kaspersky Managed Detection and Reponse e Kaspersky Secure Remote Workspace.

Altra novità, i corsi tecnici Kaspersky Industrial Cybersecurity e Kaspersky EDR Optimum con workshop pratici, rivolti agli esperti di prevendita e supporto tecnico, sono ora disponibili presso i centri di formazione autorizzati. A proposito di questi ultimi, la lista si allunga con nuovi centri inaugurati in Medio Oriente e Africa e con altriche saranno attivati da qui alla fine dell’anno in Europa, America Latina e Africa.

“Con questo aggiornamento”, ha spiegato Maura Frusone, head of channel Italy di Kaspersky, “abbiamo voluto rendere più semplice lo schema dei benefici economici: il partner vende un prodotto, un servizio o una soluzione in base al suo mercato di riferimento e livello di servizio. Ognuno di questi contribuisce al raggiungimento del target. I riconoscimenti dovrebbero incoraggiare gli attuali partner a espandere il loro focus di vendita e a guardare maggiormente al mercato di fascia medio alta, includendo tutti i prodotti dei portfolio Optimum ed Expert Security. I vantaggi sono molto interessanti anche per i nuovi partner e per gli MSP, in linea con le nostre priorità strategiche di sviluppo del canale. Continuiamo a investire molto nel nostro canale e facciamo affidamento sui nostri partner per lo sviluppo del business di Kaspersky”.

A detta dell’azienda, queste innovazioni “sono in linea con la strategia di canale di Kaspersky che prevede una formazione e un supporto migliori per i partner, una forte attenzione ai prodotti enterprise e agli Msp”. Inutile negare che, per via della propria nazionalità, il 2022 non sia stato un anno facile per Kaspersky sul mercato internazionale, date le tensioni geopolitiche in corso e le posizioni di diverse agenzie di cybersicurezza nazionali, che hanno scoraggiato l’utilizzo di software di aziende russe. Tuttavia l’azienda ha continuato a ribadire il valore della trasparenza con l’apertura di nuovi Transparency Center e, ora, anche a scommettere sull’ecosistema dei partner di canale.

Le opportunità ci sono, se pensiamo che nell’ultimo biennio l’81% dei fornitori di servizi gestiti ha registrato un aumento della loro base di clienti dal 2019 (dato citato dalla stessa Kaspersky), e se pensiamo che la cybersicurezza è una delle aree più in crescita sia dal punto di vista dell’offerta sia, soprattutto, dal punto di vista della domanda.