Nuove ricompense per i partner di canale di Zebra Technologies Il programma Zebra Rewards è stato aggiornato con l’aggiunta di punti per i successi di vendita sul portfolio hardware e sui materiali di consumo. Pubblicato il 16 giugno 2023 da Redazione

Essere partner di canale di Zebra Technologies da oggi conviene ancora di più. L’azienda ha aggiornato il proprio programma premi Zebra Rewards, parte del più ampio programma PartnerConnect, che oggi conta un ecosistema di diecimila tra distributori, rivenditori, alliance partner e altri operatori affiliati su scala globale. All’interno di Zebra Rewards sono ora previsti punti per i successi di vendita e l’impegno nel fornire ai clienti l’intero portfolio hardware di Zebra, oltre a materiali di consumo certificati e servizi selezionati. I punti sono convertibili in premi da un negozio online.

I partner ottengono punti in base ai successi di vendita e all'impegno nel fornire ai clienti l’intero portfolio hardware di Zebra (scanner per codici a barre, soluzioni di mobile computing, stampanti e altri dispositivi per l'Rfid). Inoltre sono state aggiunte nel programma punti ulteriori soluzioni sulla gamma di materiali di consumo certificati, tra cui nastri per codici a barre, ZipShip, braccialetti e supporti Rfid.

Queste nuove ricompense si inseriscono “all’interno della strategia di investimenti di Zebra per supportare la crescita e l'interoperabilità dell'ecosistema”, ha spiegato l’azienda. Nell’ultimo anno si sono susseguite novità per il canale, tra cui nuovi percorsi di specializzazione dei partner per l'implementazione di software-as-a-service, la localizzazione e il tracciamento, la machine vision avanzata e l’automazione robotica.

“Zebra è un'azienda focalizzata sui clienti e sui partner", ha dichiarato Bill Cate, vice president, product marketing and ecosystems della società. "Il nostro rinnovato programma di premi rispecchia la volontà di mantenere la nostra offerta aziendale fresca e innovativa, oltre a contraddistinguerci come un'azienda in grado di valorizzare, comprendere e premiare i nostri partner a supporto della crescita del loro business".