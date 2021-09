Nuovi corsi di formazione per partner e clienti di Acronis In collaborazione con qSkills saranno erogati programmi di formazione e certificazione sulle soluzioni di backup, disaster recovery e protezione dati. Pubblicato il 31 agosto 2021

Per conoscere meglio le soluzioni di Acronis per la cybersicurezza e la protezione dei dati (dal backup al disaster recovery, passando per la sicurezza della posta elettronica) da oggi sono a disposizione nuovi corsi di formazione e di certificazione. Rivolti sia ai partner di canale sia ai clienti finali della regione Emea, questi contenuti vengono offerti da Acronis in collaborazione con qSkills, società tedesca specializzata in corsi di formazione focalizzati in particolare sui temi della protezione e gestione dei dati e della sicurezza informatica. Le attività si svolgeranno in piccoli gruppi e saranno condotte da istruttori esperti, i quali saranno a disposizione per rispondere alle domande dei partecipanti.

"I workshop e i corsi di certificazione aiutano i nostri partner e clienti a comprendere gli aspetti tecnici della protezione dei dati e della cyber security nei contesti aziendali”, ha spiegato Markus Bauer, technology evangelist Emea di Acronis. “Qskills è un partner per la formazione competente per la regione Emea e vanta una notevole esperienza sia nella protezione dei dati sia nella cyber security".

"Siamo lieti di aggiungere i workshop per le soluzioni di cyber protection Acronis alla nostra offerta di servizi, oltre che di supportare l'azienda aiutando le persone ad acquisire una comprensione più profonda di Acronis", ha commentato Christian Jacobs, Ceo di qSkills. "Non appena viene raggiunto il numero minimo di due partecipanti, lo svolgimento del workshop è garantito. Ciò consente alle aziende di pianificare in modo affidabile le attività di formazione pratica e di sfruttare i vantaggi che esse offrono. Sono inoltre disponibili diverse tipologie di formati, dai tradizionali seminari in classe ai workshop online, fino ai modelli ibridi".

Fondata nel 2003, Acronis ha attualmente un valore di mercato superiore a 2,5 miliardi di dollari e opera attraverso 1.600 dipendenti e 33 uffici in 18 Paesi. Dallo scorso luglio l’azienda è guidata da un nuovo amministratore delegato, Patrick Pulvermueller, subentrato al fondatore Serguei Beloussov. Acronis propone soluzioni destinate alla clientela consumer, alle aziende e ai service provider.