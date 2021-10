Nuovo country manager per Avaya, è Alessandro Catalano Oltre a dover guidare la filiale italiana, Catalano assume anche l’incarico di Regional Sales Leader per l’Italy Cluster, la regione che include insieme al nostro paese anche Croazia, Grecia, Romania, Serbia e Ungheria. Pubblicato il 13 ottobre 2021 da Redazione

Nuova strategia in Italia per Avaya, con la nomina di Alessandro Catalano a country manager per il nostro Paese e come Regional Sales Leader per l’Italy Cluster, regione che include anche Croazia, Grecia, Romania, Serbia e Ungheria. Nel suo nuovo doppio ruolo all’interno dell’azienda specializzata in soluzioni per i contact center e Ucc, Catalano avrà il compito di “definire e implementare strategie finalizzate ad accelerare l’adozione di Avaya OneCloud, l’offerta di comunicazione e collaborazione in cloud basata sull'intelligenza artificiale, in una geografia dove i mercati in parte legati ancora a modelli di comunicazione “tradizionale” e on-premise sono consapevoli dell’esigenza di velocizzare il processo verso la Trasformazione Digitale sia in ambito privato che in ambito pubblica amministrazione”, ha fatto sapere l’ufficio stampa.

Alle sue spalle il manager ha una carriera più che ventennale all’interno di multinazionali dei settori IT e telecomunicazioni come Salesforce, Genesys, Nuance, Almaviva e Alcatel-Lucent, esperienze che gli hanno permesso di acquisire elevate competenze tecnologiche, commerciali e manageriali.

“Siamo felici di accogliere nel team Avaya Alessandro, che alla conoscenza del mercato e della tecnologia abbina la capacità di guidare team internazionali con massimo focus sui Clienti”, ha dichiarato Andrea Ragazzi, vice president Europe di Avaya. “Siamo convinti che con la sua leadership Avaya sarà sempre all’altezza delle aspettative di clienti e dipendenti e la regione crescerà alla velocità del cloud” .