Nuovo vicepresidente delle vendite in Emea per Sophos Gerard Allison diventa senior vice president of sales per l'area Emea della società specializzata in Managed Detection and Response. Pubblicato il 13 dicembre 2022 da Redazione

Nuova nomina in Sophos, società di cybersicurezza la cui offerta si divide tra prodotti (per la protezione endpoint, reti e applicazioni) e servizi gestiti di rilevamento e risposta agli incidenti: Gerard Allison entra in azienda con il ruolo di senior vice president of sales per l'area Emea. Si tratta di un professionista dalla consolidata esperienza, che ha tracorso oltre trent’anni nel settore informatico e ha lavorato per aziende come Exclusive Networks, Gigamon e Juniper Networks.



Nel nuovo ruolo, Allison opererà dal Regno Unito occupandosi di supervisionare le strategie di vendita della regione comprensiva di Europa, Medio Oriente e Africa. "Siamo lieti di accogliere Gerard nel team di Sophos per guidare e contribuire ad accelerare gli obiettivi di crescita nell’area Emea, una delle aree geografiche più importanti per l'azienda”, ha dichiarato Michael Valentine, chief revenue officer dell’azienda.

“Gerard”, ha proseguito il Cro, “ha una profonda conoscenza del canale di distribuzione e dei rivenditori, oltre a un'ampia esperienza nello stabilire con successo nuovi percorsi di mercato. Grazie a al suo curriculum, Gerard sarà un importante e prezioso leader per il comparto Sales di Sophos e supervisionerà l'area Emea, soprattutto in previsione delle sfide che affronteremo nel 2023 con il nostro nuovo servizio Sophos Managed Detection and Response".



"Sophos”, ha commentato Allison, “è un'azienda leader del settore, all'avanguardia con un nuova tipologia di servizio Mdr di cui ogni organizzazione può beneficiare e sono dunque entusiasta di entrare in Sophos in questo momento e di guidare l’ottimo team di vendita dell'azienda nell'area Emea”. L’azienda ha recentemente aggiornato il proprio servizio di Managed Detection and Response (Mdr) per consentire l’integrazione di dati di telemetria di applicazioni terze.