Nutanix in buon equilibrio tra crescita e profittabilità Fatturato trimestrale in crescita dell’11% anno su anno per la società di software per la virtualizzazione e il cloud ibrido. Continuano (ma rallentano) le acquisizioni di nuovi clienti. Pubblicato il 29 maggio 2023 da Redazione

In mezzo alle incertezze dell’economia attuale, Nutanix continua a crescere, nonostante un piccolo e forse naturale rallentamento delle nuove acquisizioni di clienti. Erano stati 530 tre trimestri fra, 480 nei tre mesi successivi e 430 nel periodo compreso tra inizio febbraio e fine aprile 2023 (terzo quarter dell’anno fiscale in corso). Visti i tempi che corrono, l’azienda è soddisfatta.



Per Nutanix, uno dei colossi nel campo del software per la virtualizzazione e il cloud ibrido, il trimestre si è chiuso con 448,6 milioni di dollari di ricavi, dato in crescita dell’11% anno su anno e superiore alle previsioni. Sul totale del fatturato, la componente Acv (Annual Contract Value) è stata pari a 239,8 milioni di dollari, +17% rispetto all'anno precedente. Il fatturato annuale ricorrente è arrivato nei primi nove mesi dell’esercizio fiscale a quota 1,47 miliardi di dollari, segnando una crescita del 32% anno su anno.

“La nostra attività ha avuto buone performance nel terzo trimestre, nel mezzo di uno scenario macro incerto, poiché la proposizione di valore della nostra piattaforma cloud ha continuato a essere percepita dai clienti”, ha dichiarato il presidente e Ceo di Nutanix, Rajiv Ramaswami.



A detta del direttore finanziario, Rukmini Sivaraman, i risultati del trimestre “continuano a mostrare un buon equilibrio tra crescita e profittabilità. che si traduce in una crescita del fatturato Acv di oltre il 20% dall’inizio dell’anno a qui, abbinata a una forte generazione di flusso di cassa”. Nei prossimi mesi l’azienda continuerà a focalizzarsi su “una crescita sostenibile e profittevole”, ha dichiarato il Cfo.

(Infografica: Nutanix; trimestre chiuso al 30 aprile 2023)

Nei mesi scorsi l’azienda ha anche condotto delle verifiche di auditing interne per far luce sull’uso improprio, da parte di alcuni dipendenti, di software di terze parti. I dipendenti hanno violato le policy e il codice di condotta aziendale usando per anni dei software con licenza di prova.

Per quanto riguarda lo sviluppo dell’offerta, Nutanix ha recentemente aggiunto alla propria piattaforma cloud nuove capacità per l’integrazione della gestione dei dati in applicazioni containerizzate e virtualizzate, in ambienti on-premises, nel cloud pubblico e nell’edge. Altra novità è Nutanix Central, una console centralizzata per la visibilità, il monitoraggio e la gestione di ambienti IT eterogenei.