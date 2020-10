OVHcloud ed Equinix creano insieme ambienti IT ibridi e sicuri Le due società collaborano per proporre due nuove soluzioni di hosting e interconnessione, adatte per la creazione di ambienti sicuri di cloud ibrido e multi-cloud. Pubblicato il 20 ottobre 2020 da Redazione

Mettere in connessione diversi cloud tra di loro, oppure il cloud e risorse on-premise, e farlo in modo sicuro: questa è un’esigenza di molte aziende, sia di quelle che adottano un approccio “ibrido” sia di quelle che si appoggiano a vari fornitori di infrastruttura esterna (o che fanno entrambe le cose). Il provider francese Ovhcloud risponde a questa necessità con due nuove soluzioni sviluppate in collaborazione con Equinix. Le due società - una fornitrice di servizi di data center, l’altra di servizi di interconnessione - sono partner tecnologici da tempo.

La soluzione OVHcloud Connect Provider semplifica l'implementazione di architetture multi-cloud o ibride interconnettendo i vari ambienti cloud aziendali con i data center OVHcloud in tutto il mondo. OVHcloud Connect Direct, invece, permette di creare in modalità sicura un cloud ibrido decentralizzato attraverso connessioni dirette e private tra i data center di OVHcloud e il sistema informativo on-premise di ciascun cliente.

Nel concreto, è possibile scegliere il numero di connessioni private e la capacità di traffico di ogni collegamento (da 200 Mbps a 10 Gbps). Il traffico sulla rete OVHcloud è compreso nei canoni stabiliti. Tra i vantaggi di chi adotta queste soluzioni, oltre alla trasparenza dei costi, c’è il il fatto di poter interconnettere i propri servizi con i fornitori scelti sfruttando la copertura globale della rete di Equinix, fatta di 700 punti di presenza (PoP). Nei PoP di Equinix, inoltre, chi utilizza OVHcloud beneficia di un trattamento privilegiato in virtù dell’accordo tra le due aziende.

“Unendo le forze di entrambe le aziende”, afferma Emmanuel Becker, managing director Italy di Equinix, “saremo in grado di aumentare il numero di interconnessioni dei nostri clienti, attrarre nuovi clienti italiani ed europei interessati alla sovranità dei dati, e aumentare le connessioni a ECX Fabric, la nostra migliore soluzione per l'interconnessione delle imprese digitali con dipendenti, clienti, partner e cloud”. OVHcloud è membro fondatore di GAIA-X, un progetto avviato da Europe for Europe, il cui obiettivo è sviluppare requisiti comuni per un'infrastruttura dati europea.