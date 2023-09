Paessler acquisisce Itps Group per potenziare il monitoraggio Le tecnologie della società acquisita saranno commercializzate con il marchio Paessler. Attese novità per monitoraggio di database, metriche SLA e gestione dei dati. Pubblicato il 28 settembre 2023 da Redazione

Migliorare il monitoraggio di qualsiasi infrastruttura IT, OT e IoT: questa è la strategia perseguita da Paessler, come dimostrano recenti lanci di prodotto che arricchiscono la piattaforma PRTG. E come dimostra, ora, una nuova acquisizione appena portata a termine e annunciata: si tratta di Itps Group, società informatica svizzera conosciuta per i propri software a marchio CORP-IT. Per molti anni l’azienda è stata Alliance Partner & Gold Partner di Paessler.



Fondata dall’imprenditore tedesco Thomas Wächter, Itps ha il proprio quartiere generale a Frauenfeld, in Svizzera, ma annovera anche filiali in Svizzera, Repubblica Ceca e Romania e attività commerciali in India. L’acquisizione è stata definita da Paessler come uno “sviluppo strategico”, mirato a potenziare e diversificare ancora di più l’offerta di soluzioni per il monitoraggio.



"Grazie all'integrazione delle estensioni avanzate e delle tecnologie innovative di ITPS nel nostro portafoglio di prodotti, possiamo offrire ai nostri clienti una soluzione di monitoraggio della rete ancora più completa”, ha dichiarato Helmut Binder, Ceo di Paessler. “Questo passo è la dimostrazione del nostro impegno a voler essere in prima linea nell'innovazione tecnologica, offrendo ai nostri clienti un sempre maggiore valore aggiunto".



Tra le principali soluzioni di ITPS, tre saranno ora sviluppate ulteriormente e commercializzate sotto al marchio Paessler con nuovi nomi, ovvero PRTG SLA Reporter, PRTG Data Exporter e PRTG Database Observer. La prima è un’estensione di PRTG caratterizzata da capacità di reporting potenziate per i Service Level Agreement (SLA) sulla base di dati storici di status. PUò essere utilizzata per estendere le funzionalità di reporting incluse in PRTG e soddisfare specifici requisiti di reporting sugli SLA.



PRTG Data Exporter è, invece, un’estensione in forma di applicazione desktop che permette di lavorare ancora meglio sui dati di monitoraggio delle metriche forniti da PRTG e di integrarli in un sistema di gestione del database. I clienti possono riunire dati provenienti da diversi server PRTG in un unico database e renderli accessibili a strumenti esterni (direttamente dal database, senza utilizzare alcuna API). Questa estensione è pensata per gli utenti che desiderano connettere i propri tool di analisi o generare report con i propri strumenti.



La terza estensione “figlia” delle tecnologie di Itps, PRTG Database Observer, permette di monitorare tipologie di database non coperte da PRTG, come per esempio Sap Hana e IBM DB2. Le query possono essere testate in un’applicazione Windows dedicata. Con questa estensione si possono monitorare gli indicatori critici dei database, da cui dipendono processi rilevanti per il business.



“La nostra collaborazione con Paessler si fonda da sempre sulla fiducia reciproca e sull’innovazione”, afferma Thomas Wächter, fondatore di ITPS. "Con questa acquisizione guardiamo con sicurezza a un futuro in cui, insieme, potremo offrire ai nostri clienti un valore aggiunto ancora maggiore. È un passo significativo che unisce i punti di forza di entrambe le aziende e concretizza la nostra visione del futuro del monitoraggio”.