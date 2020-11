Palo Alto si espande con Expanse per mappare tutte le minacce Nuova acquisizione annunciata per Palo Alto Networks. Expanse si occupa di mappare le risorse Web e gli assett aziendali per scoprire vulnerabilità. Pubblicato il 12 novembre 2020 da Redazione

Palo Alto Networks non arresta la corsa alle acquisizioni: la sua prossima, appena annunciata, sarà Expanse. Un’azienda statunitense (con sedi a San Francisco, New York, Atlanta e Washington DC) fondata nel 2012 e specializzata in soluzioni per l’analisi del rischio, il monitoraggio e la scoperta automatica delle vulnerabilità, per la quale Palo Alto è disposta a fare un investimento da 800 milioni di dollari, ripartiti fra contante, azioni ed equity awards ai dipendenti dell’acquisita.

La chiusura dell’operazione societaria è sottoposta alle usuali procedure di approvazione e valutazione tecnica, e dovrà realizzarsi nel secondo trimestre dell’anno fiscale di Paolo Alto. Questa ennesima acquisizione si aggiunge all’elenco di quelle realizzate negli ultimi due anni, un elenco che include Demisto (società specializzata in orchestrazione della sicurezza), Twistlock (sicurezza dei container), PureSec (sicurezza serverless), Zingbox (Internet of Things), Aporeto (microsegmentazione), CloudGenix (reti SD-Wan) e Crypsis Group (incident response, gestione del rischio e forensica).

Expanse è titolare di una piattaforma che monitora il Web (sistemi e servizi) per definire all’interno della rete dei clienti una mappa degli asset potenzialmente a rischio di attacchi. Si occupa, inoltre, di dare priorità al rischio e di fornire mitigazioni, e propone alcune soluzioni verticali per il settore governativo e per il retail. Una volta integrata nell’offerta di Palo Alto, questa tecnologia potrà potenziare Cortex, una piattaforma di detection, investigation e response che impiega mezzi tradizionali e intelligenza artificiale.

“Integrando le capacità di gestione della superficie di attacco di Expance all’interno di Cortex, potremo offrire la prima soluzione che combina una vista esterna della superficie di attacco di un’azienda con un punto di vista interno, per occuparsi proattivamente di tutte le minacce di sicurezza”, ha commentato Nikesh Arora, presidente e Ceo di Palo Alto Networks. I due cofondatori di Expanse, Tim Junio e Matt Kraning, si uniranno alla squadra di Palo Alto.