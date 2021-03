PartnerConnect, al via il programma per i partner di Software AG Software AG vara il nuovo partner program PartnerConnect, dedicando iniziative di marketing, formazione e motivazione per i propri partner a livello globale Pubblicato il 09 marzo 2021 da Redazione

In occasione del proprio Global Partner Summit, che si tiene in modalità virtuale in questo mese di marzo, Software AG presenta il nuovo programma per il supporto alla propria rete di partner a livello globale. PartnerConnect è il nome del programma varato dal vendor tedesco focalizzato in soluzioni software per l’Internet of Things, l’integrazione e la Business Transformation, e si propone di supportare i propri partner attraverso un fitto programma di formazione, accessibile in autonomia, utile a renderli in grado di rispondere con prodotti, soluzioni e servizi alle nuove esigenze espresse dal mercato.

PartnerConnect, il supporto di Software AG ai partner secondo i nuovi trend del mercato

Le necessità delle aziende, infatti, sono in continua crescita ed evoluzione, soprattutto ora che stanno intraprendendo o che sono nel pieno processo della loro trasformazione digitale. Sono, quindi, sempre più attuali i temi dell‘integrazione e la proliferazione di API, B2B, mobile e cloud, Internet of Things, che portano le aziende alla ricerca delle migliori tecnologie, ma anche dei partner più adatti a guidarle nel loro percorso verso la digital transformation.

Partner che siano in grado di collegare app, dispositivi e persone, nuovi ruoli, quindi, che implicano un elevato gradi di consulenza, che possono essee raggiunti grazie a un investimento in competenze. Attraverso il programma PartnerConnect, Software AG supporta i propri partner nell’acquisizione di nuove, elevate, competenze, certificazioni sui prodotti e attività di vendita congiunta.

Strumenti e percorsi di formazione attraverso il PartnerConnect di Software AG

Attraverso il nuovo portale che il vendor ha messoa disposizione del proprio canale, i partner possono in autonomia, in forma self-service, accedere ai corsi di formazione, indirizzandoli in un percorso di crescita che li porterà a raggiungere livelli personalizzati di partnership con Software AG stessa.

Partner che possono, inoltre, godere del pieno supporto del team di Software AG in termini di competenze ed esperienza. «PartnerConnect è un ulteriore tassello della nuova strategia di Software AG per aiutare le aziende ad affrontare al meglio il cambiamento che la tecnologia permette oggi di fare – ha commentato Enrico Manzoni, Partner Account Manager in Software AG -. Persone, processi e dati saranno la sfida dei prossimi anni e noi abbiamo gli strumenti per gestirli e da oggi estendiamo in modo ancora più massivo il coinvolgimento dei nostri partner che potranno usufruire di strumenti dedicati totalmente a loro per aiutare i nostri clienti comuni in questo percorso di adozione e diffusione di soluzioni digitali in un mercato che è sempre più competitivo e dove è sempre più necessario fare squadra utilizzando e integrando le migliori competenze».