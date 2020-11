Per la radio MXP600 di Motorola Solutions ogni attimo è prezioso Il nuovo dispositivo per le comunicazioni mission-critical è sempre operativo, funziona anche in condizioni di forte rumore o di vento e velocizza l’uso di altri strumenti attraverso funzioni automatiche. Pubblicato il 04 novembre 2020

Mai come oggi c’è bisogno di tecnologie a supporto del lavoro “sul campo”, quello di chi è in prima linea nella pubblica sicurezza. Motorola Solutions risponde a questa necessità con un nuovo dispositivo, la radio Tetra MXP600 (Tetra sta per Terrestrial Trunked Radio), uno strumento leggero e robusto con cui è possibile connettersi a un più ampio ecosistema di tecnologie. “I professionisti che operano in prima linea in situazioni di stress elevato utilizzeranno sempre la loro radio come ancora di salvezza, ma potrebbero anche avere bisogno della collaborazione con altri dispositivi che portano con sé, inclusi smartphone e videocamere indossate, senza che questo comprometta la sicurezza o l'affidabilità delle loro comunicazioni voce via radio", ha affermato Mark Schmidl, senior vice president di Motorola Solutions.

Con questo nuovo modello Motorola Solutions ha cercato di semplificare ma anche di rendere più evolute alcune caratteristiche essenziali delle comunicazioni mission-critical. Invece di dover gestire più dispositivi contemporaneamente, è possibile usare la MXP600 per attivare all’occorrenza solo quello più utile in un dato momento. Ad esempio, se un agente di polizia preme il pulsante di emergenza in una situazione di pericolo di vita, la radio in futuro sarà in grado di attivare automaticamente la telecamera indossata, senza che l'agente debba avviare questo processo separatamente.

La radio è naturalmente progettata per funzionare anche in ambienti tutt’altro che silenziosi: una tecnologia integrata nel microfono sopprime i rumori di fondo, mentre il volume può raggiungere un livello massimo che è circa quattro volte più alto di quello di uno smartphone. Quando opera in condizioni ventose, il dispositivo utilizza automaticamente l'altoparlante come microfono aggiuntivo per una mitigazione ottimale del rumore del vento. Quando più radio sono vicine, invece, MXP600 elimina automaticamente il feedback acustico.

L’altra esigenza per chi lavora sul campo e potenzialmente in situazioni di emergenza, oltre a quella di comunicazioni chiare in qualsiasi circostanza, è quella di essere sempre operativi. La programmazione Over-The-Air (Otap) consente di aggiornare le radio mentre sono operative e in pochi minuti, evitando tempi, logistica e costi legati alla programmazione tradizionale. Per quanto concerne l’usabilità, punti a favore sono la possibilità di usare l’apparecchio attraverso un’app per smartphone (per scorrere i talkgroup o per inviare messaggi protetti e comunicazioni radio riservate quando serve), dopo aver associato rapidamente la radio al telefono tramite chip Nfc. Il Bluetooth 5.0, poi, garantisce che la connessione wireless tra radio, smartphone e altri dispositivi venga effettuata in tutta sicurezza.