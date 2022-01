Piattaforme di digital commerce, nuove ambizioni europee per Vtex La multinazionale brasiliana, titolare di una piattaforma per il commercio digitale, ha nominato Daniela Jurado nel ruolo di general manager Emea. Pubblicato il 21 gennaio 2022 da Redazione

Vtex, piattaforma per il commercio digitale, cerca nuova spinta nel mercato europeo con la nomina di Daniela Jurado nel ruolo di general manager Emea. In azienda dal 2015, ha ricoperto negli anni diversi incarichi di responsabilità, incluso quello di country manager per l’Italia (tra 2019 e 2020) e quello, il più recente, di direttrice vendite per l’Europa occidentale. Fondata in Brasile, Vtex è diventata una multinazionale che conta attualmente 1.600 dipendenti e una ventina di sedi operative, e la sua piattaforma di digital commerce è già stata utilizzata per creare oltre 2.500 negozi online in 32 Paesi.

Jurado ha già contribuito ad affermare e far crescere Vtex prima in America Latina (dove ha anche lanciato e sviluppato il programma partner), poi nel mercato brasiliano e successivamente in Europa occidentale. Nel 2019 ha avviato le attività commerciali in Italia, incentrate sulla sede di Milano, e in seguito ha fatto la stessa cosa in Portogallo e Regno Unito. Ora, nel suo nuovo ruolo, Jurado guiderà i team Sales & Marketing, Customer Experience e Growth Engineering.

“Vtex sta crescendo e con essa anche le opportunità, motivo per cui è giunto il momento di fare dell’Europa un’unica regione operativa”, ha dichiarato Mariano Gomide de Faria, Co-Ceo e cofondatore dell’azienda. “Per perseguire questo obiettivo, abbiamo bisogno di un executive regionale e sono lieto che sia Daniela Jurado a ricoprire questo ruolo. La sua conoscenza approfondita del mercato del commercio digitale, combinata con le sue innate competenze, l’energia e l’intraprendenza, oltre alla sua capacità di cogliere le sfide e trasformarle in successi concreti, permetteranno a Vtex di accelerare il suo sviluppo in Europa, in linea con i nostri obiettivi strategici”.

“Una parte essenziale del mio lavoro”, ha dichiarato Jurado, “consiste nell’aiutare i brand di tutto il mondo a far leva sulle opportunità di business offerte dal commercio digitale e dall’adozione di piattaforme tecnologiche e modelli sempre più evoluti, integrati, customer-oriented e, non dimentichiamolo, scalabili”. E c’è già un obiettivo prefissato: entro la prima metà del 2022 dovrà essere completata l’apertura dell'operazione commerciale tedesca.