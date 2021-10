Pinterest è tra i pensieri di PayPal, ipotesi di acquisizione Secondo indiscrezioni, PayPal potrebbe comprare il social network Pinterest per 39 o addirittura 45 miliardi di dollari. Pubblicato il 21 ottobre 2021 da Redazione

Due mondi apparentemente lontani: i pagamenti digitali di PayPal, da un lato, e la dimensione visuale, creativa e di tendenza di Pinterest dall’altro. Eppure, secondo fonti confidenziali di Bloomberg, PayPal starebbe valutando l’acquisizione della piattaforma social. Ci sarebbero, anzi, già delle trattative in corso, nelle quali Pinterest è stata valutata circa 70 dollari per azione, cioè 39 miliardi di dollari. Secondo la “persona informata sui fatti” ascoltata da Reuters, invece, la cifra sul piatto sarebbe ancor più alta: ben 45 miliardi di dollari.

In entrambi i casi, se l’affare andasse in porto si tratterebbe dell’investimento più dispendioso mai compiuto da un’azienda per acquisire una piattaforma di social media. L’acquisto di LinkedIn nel 2016 era costato a Microsoft “solamente” 26,2 miliardi di dollari.

Dalla fondazione di Pinterest, nel 2009 a San Francisco, il social media è cresciuto fino a contare oltre 450 milioni di utenti attivi. A ben pensarci, un passo nel campo dei social media per PayPal non sarebbe poi tanto azzardato, considerando che Pinterest con le sue “bacheche” è allo stesso tempo una piazza, un megafono e un anticipatore di tendenze, le quali si traducono in consumi di beni e servizi. Ma quel che più conta è che per le aziende può essere un importante canale di marketing e anche di vendita diretta, tramite le funzioni di social commerce integrate nella piattaforma.

Già due anni fa gli analisti di Wedbush indicavano Pinterest come un “fondamentale vincitore di lungo periodo nel social commerce”, e oggi commentano i rumors sulla possibile acquisizione con lo stesso spirito: “La combinazione sarebbe un dato molto positivo per le iniziative di monetizzazione attualmente in corso in PayPal”, scrivono gli analilsti. E questo sarà vero soprattutto se la piattaforma di social commerce di Pinterest e i sistemi di pagamento di PayPal verranno integrati una nell’altro.