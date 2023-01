Più efficienza e prestazioni per i Lenovo ThinkSystem e ThinkAgile Si amplia la gamma di server e infrastrutture iperconvergenti con nuove soluzioni basate su processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione. Pubblicato il 11 gennaio 2023 da Redazione

Lenovo allarga ancora la propria offerta di server ThinkSystem e di sistemi iperconvergenti e ThinkAgile, dopo il notevole ampliamento dello scorso autunno, quando era stato rinnovato l’intero portfolio delle soluzioni infrastrutturali (Infrastructure Solutions V3). Ora si aggiungono altre 25 “soluzioni di infrastruttura intelligente”, così le chiama l’azienda, basate su processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione e dunque capaci di prestazioni e di livelli di efficienza elevati, adatti anche ad applicazioni mission-critical, database in-memory, database transazionali di grandi dimensioni, elaborazione batch, analisi dati in tempo reale, Erp, Crm, e ancora attività di supercalcolo, intelligenza artificiale, virtualizzazione ed esecuzione di container.

I nuovi sistemi ThinkSystem e ThinkAgile sono anche pensati per integrare ambienti cloud e risorse on-premise, senza perdere gli investimenti già compiuti. Oltre al miglioramento delle prestazioni, Lenovo segnala tra i vantaggi una configurazione più rapida del sistema rispetto alla generazione precedente, resa possibile dall’aggiornamento del software XClarity Controller (XCC2). Gli acceleratori integrati permettono una maggiore efficienza energetica per i carichi di lavoro più impegnativi. Questi nuovi sistemi vantano anche un'architettura aperta unica con gestione avanzata, affidabilità superiore e sicurezza estesa.

Tra i prodotti di fascia alta spicca il ThinkSystem SR850 V3 con processori Intel Xeon di quarta generazione, un server con design 2U denso e quattro socket, adatto a carichi di lavoro ad alta intensità. Per evitare danneggiamenti e downtime, la macchina è dotata di funzioni di analisi predittiva dei guasti, diagnostica dei percorsi luminosi e rilevamento integrato delle manomissioni.

Alcuni modelli, come i server ThinkSystem SD650 V3 e SD650-I V3, impiegano la nuova e quinta generazione della tecnologia di raffreddamento diretto ad acqua (Direct Water-Cooling) Neptune. Il water cooling diretto è una tecnologia che impiega i liquidi per abbattere il calore dei componenti dei server, senza far ricorso a ventole: Lenovo la utilizza non solo per raffreddare le Cpu e le memorie, ma anche i le Gpu, moduli PCIe, le unità di storage e altro ancora. Rispetto alla precedente generazione, il sistema Neptune di quinta generazione a detta di Lenovo può ridurre i consumi energetici delle macchine fino al 40%, senza penalizzare le performance.





"Nell'attuale contesto competitivo, le moderne soluzioni infrastrutturali in grado di generare insight più rapidi e di abilitare in modo più efficiente carichi di lavoro complessi, dall'edge al cloud, sono fondamentali in tutti i principali settori di mercato", ha commentato Kamran Amini, vicepresidente e general manager server & storage della divisione Infrastructure Solutions Group. "Grazie ai miglioramenti in termini di prestazioni e gestione del portfolio ThinkSystem V3 basato su Intel, i clienti possono ridurre l'ingombro IT fino a tre volte per ottenere un Roi più elevato e trasformare più facilmente la propria infrastruttura grazie ad un'unica piattaforma senza soluzione di continuità che è progettata per le attuali esigenze di AI, virtualizzazione, multi-cloud e computing sostenibile".



Le nuove soluzioni di infrastruttura iperconvergente ThinkAgile V3 HX, MX e VX sono pre-integrate nei maggiori software per infrastruttura: tra le aziende partner spiccano Microsoft, Nutanix e Vmware. Per consentire la massima flessibilità di utilizzo e ridurre i costi iniziali, Lenovo propone queste novità in formula “as-a-Service” attraverso l’offerta TruScale Infrastructure as a Service.