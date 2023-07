Più formazione e insight nel portale per i partner di Fujitsu Il Fujitsu Channel Portal diventa un luogo centralizzato per consultare tutti i materiali di marketing e commerciali, risorse per la formazione e la certificazione e strumenti. Pubblicato il 14 luglio 2023 da Redazione

Fujitsu rinnova e amplia il proprio portale Web dedicato ai partner di canale. Nel Fujitsu Channel Portal sono stati centralizzati tutti i contenuti, gli strumenti e le attività rivolte ai partner: materiali di marketing e commerciali, informazioni sui prodotti, corsi di formazione, certificazioni, documentazione tecnica, strumenti per la vendita, insight sul mercato e altro ancora. L’obiettivo è stato quello di semplificare l’accesso alle informazioni, ma anche di dare ai partner nuove competenze e insight utili.

La sezione dedicata alla risorse per la formazione e la certificazione contiene non soltanto corsi veri e propri ma anche moduli didattici che “ampliano le conoscenze dei partner, li tengono aggiornati sulle tecnologie emergenti e aprono a nuove opportunità di crescita”, ha spiegato l’azienda. Questa sezione si basa sul Continuous Education Program, iniziativa lanciata in Italia lo scorso marzo.

Un’altra novità è il Fujitsu Partner Cockpit, un'interfaccia che permette di consolidare i dati aziendali essenziali provenienti da diversi sistemi di canale. Ciascun partner da qui può seguire l'andamento dei propri progressi, controllare le performance commerciali, monitorare lo stato di avanzamento dei deal e consultare insight utili per la propria attività.

Fujitsu ha poi rilanciato il portale della Tech Community, una piattaforma per lo scambio di informazioni, la collaborazione e il networking. Da qui si può accedere ad articoli tecnici, whitepaper, case study e documentazioni di prodotto. Tutti questi strumenti sono già disponibili gratuitamente per i partner di canale accreditati e in Italia il loro utilizzo è facilitato dal supporto di Finix Technology Solutions, distributore esclusivo nel nostro Paese delle soluzioni business di Fujitsu.