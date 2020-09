Più potenza per 70 milioni di workload su vSphere La nuova versione con VMware Tanzu permette agli amministratori IT di sfruttare al meglio Kubernetes. Inoltre le Tanzu Editions consentono di accelerare le iniziative di app modernization dei clienti dell’azienda. Pubblicato il 21 settembre 2020 da Redazione

Le nuove versioni di VMware vSphere 7 Update 1, vSan 7 Update 1 e Cloud Foundation 4.1 ottimizzano l'adozione di Kubernetes e supportano le applicazioni stateful con nuove funzionalità developer-ready, migliorando scalabilità e operation. La società ha anche annunciato le funzionalità del portafoglio di pacchetti di Tanzu, che aiutano i clienti dell’azienda ad affrontare gli scenari più comuni nel processo di modernizzazione.

"Un anno fa, abbiamo preso l’impegno di supportare i nostri clienti nell’avere successo in ogni fase del loro percorso di modernizzazione delle applicazioni e delle infrastrutture", afferma Raghu Raghuram, Chief Operating Officer, Products and Cloud Services, VMware. "Oggi facciamo un ulteriore passo in avanti per liberare il potenziale di Kubernetes per centinaia di migliaia di clienti VMware vSphere. Le nostre nuove soluzioni aiutano a semplificare l’adozione di Kubernetes e forniscono le capacità necessarie per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi di modernizzazione".

Dopo aver fornito uno stack software completo, che consente ai clienti di sviluppare nuove app e di modernizzare quelle esistenti, WMware ha presentato il portfolio Tanzu e l'anteprima tecnologica di Project Pacific per la rearchitettura di vSphere in una piattaforma aperta che utilizza le API di Kubernetes. In seguito ha introdotto il portfolio Tanzu per le applicazioni moderne, e ha realizzato la prima fase di Project Pacific con VMware Cloud Foundation 4 con Tanzu, che fornisce un'infrastruttura cloud ibrida con una gestione coerente sia per le applicazioni basate su VM che per quelle basate su container.

La novità è rappresentata dalla fase successiva di Project Pacific con nuove release di prodotto per aiutare i clienti ad adottare rapidamente Kubernetes. VMware vSphere con VMware Tanzu fornirà a centinaia di migliaia di clienti in tutto il mondo un modo semplice per iniziare a utilizzare Kubernetes e modernizzare gli oltre 70 milioni di carichi di lavoro in esecuzione su vSphere.