Pos, stampanti, lettori a barre, domotica: crescono gli attacchi IoT Crescono gli attacchi informatici che sfruttano gli oggetti Internet of Things come veicolo di ulteriori attacchi verso le aziende. Lo svela uno studio di Zscaler. Pubblicato il 26 luglio 2021 da Redazione

L’Internet of Things non è al sicuro, ma anzi può facilmente diventare bersaglio e veicolo di attacchi informatici. L’allarme non è certo nuovo, perché dell’ascesa dei rischi legati all’IoT si parla da tempo, ma oggi uno studio di Zscaler ("IoT in the Enterprise: Empty Office Edition") lo sostiene con fatti e numeri preoccupanti. In sole due settimane, fra il 15 dicembre e il 31 dicembre 2020, la piattaforma di Zscaler ha processato 575 milioni di transazioni su reti fisiche aziendali, rilevandovi circa 300mila tentativi di attacchi a base di malware per IoT, exploit e comunicazioni command-and-control. Il numero rappresenta un aumento del l 700% rispetto alle statistiche pre-pandemia, e c’è una ragione: gli attacchi hanno preso di mira 553 diversi tipi di dispositivi, tra cui stampanti, soluzioni di digital signage e smart TV, tutti connessi e comunicanti con le reti IT aziendali mentre molti dipendenti erano in telelavoro durante i lockdown.

Dunque gli uffici vuoti non hanno dissuaso i cybercriminali dal prendere di mira le risorse informatiche e i dati aziendali, tutt’altro. "Per più di un anno, la maggior parte degli uffici aziendali è rimasta per lo più inutilizzata, poiché i dipendenti hanno continuato a lavorare in remoto durante la pandemia di covid-19”, ha commentato Deepen Desai, chief information security officer di Zscaler. “Tuttavia, i nostri team di servizio hanno riscontrato che, nonostante la mancanza di dipendenti in ufficio, le reti aziendali erano ancora animate da attività IoT. Il volume e la varietà dei dispositivi IoT collegati alle reti aziendali è vasto e comprende diverse tipologie di dispositivi, dalle lampade musicali alle telecamere IP. Il nostro team ha rilevato che il 76% di questi dispositivi ancora comunica su canali di testo in chiaro non criptati, il che significa che la maggior parte delle transazioni IoT rappresenta un grande rischio per le aziende".

I dispositivi IoT più a rischio

Su oltre mezzo miliardo di transazioni di dispositivi IoT, team ThreatLabz di Zscaler ha identificato 553 diversi dispositivi di 212 produttori, con netta dominanza di tre categorie di prodotto: set-top box (il 29% del totale), smart TV (20%) e smartwatch (15%). Il rischio si concentra però sui dispositivi usati dalle aziende, mentre gli oggetti IoT usati per l’intrattenimento (smart speaker, smart Tv) e per la domotica registrano un numero inferiore di movimenti di traffico.

In particolare il 59% dei movimenti di traffico rilevati nelle due settimane proveniva da dispositivi IoT usati nel settore manifatturiero e nel retail: stampanti 3D, geolocalizzatori, sistemi multimediali automobilistici, terminali di raccolta dati come lettori di codici a barre e terminali di pagamento. I dispositivi aziendali si sono posizionati al secondo posto, con il 28% dei movimenti, seguiti dai dispositivi sanitari con quasi l'8% del traffico. I ricercatori hanno anche scoperto, inaspettatamente, che dispositivi come frigoriferi smart e lampade musicali si collegavano al cloud e inviavano traffico tramite reti aziendali.

I malware IoT più popolari e i loro obiettivi

Le famiglie di malware Gafgyt e Mirai sono state le due famiglie più rilevate da ThreatLabz, al punto da rappresentare il 97% dei 900 payload unici. Si tratta di malware che dirottano i dispositivi IoT per creare botnet, cioè reti di oggetti che vengono controllate e usate per diffondere altro malware, realizzare attacchi DDoS o inviare spam.

A dicembre 2020, le nazioni più prese di mira dagli attacchi IoT sono state l'Irlanda (48%), gli Stati Uniti (32%) e la Cina (14%). Da dove operavano gli attaccanti? Principalmente da tre Paesi, cioè la Cina (dove era diretto il 56% del traffico IoT malevolo), gli Stati Uniti (19%) e l’India (14%).

Come difendersi dai rischi connessi all’Internet of Things? Zscaler consiglia di avere piena visibilità sui dispositivi di rete, di modificare le password di default dei dispositivi, di aggiornare i software e installare le patch con regolarità, e infine di applicare policy rigorose per ottenere un’architettura di sicurezza “zero trust”.