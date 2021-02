Prende forma la transformation-as-a-service targata Sap L’iniziativa Rise with Sap integra vari tool e servizi per supportare la trasformazione digitale delle imprese. L’offerta fa leva sul business process mining, ambito nel quale il colosso tedesco si è rafforzata con l’acquisizione di Signavio. Pubblicato il 02 febbraio 2021 da Roberto Bonino

Parte una nuova iniziativa di Sap volta a coprire le necessità delle imprese impegnate nei processi di trasformazione digitale. Dietro la denominazione Rise with Sap si cela un’offerta di servizi, fondata sul business process mining, a partire dalla tecnologia di analisi dei processi aziendali di Signavio, società che il colosso tedesco ha appena acquisito.

L’iniziativa è stata presentata varando il concetto di transformation-as-a-service, che serve a sottolineare come i servizi integrati intendano seguire le aziende seguendo il loro ritmo di progresso e le loro condizioni. L’offerta si estende dalle soluzioni più utili per avviare una strategia di trasformazione digitale alle tecnologie che possono servire per concretizzarla.

L’offerta Rise with Sap copre tre ambiti. Il primo riguarda il ridisegno dei processi di business attraverso la Robotic Process Automation (Rpa) e l’intelligenza artificiale. La seconda si occupa della migrazione tecnica nel cloud Sap o in quello di un hyperscaler, in base alle scelte dei clienti, mentre l’ultimo si basa sulla Business Technology Platform e sull’Erp S/4Hana per creare innovazione partendo da un unico modello di dati, con capacità analitiche e di intelligenza artificiale. Qualunque sia l’infrastruttura prescelta o il partner operativo, Sap fungerà a unico punto di contatto.

Per completare il parco di soluzioni già a disposizione, Sap ha acquisito la connazionale Signavio, per una cifra non comunicata ufficialmente, ma che Bloomberg stima a 1,2 miliardi di dollari. La società fornisce una soluzione di business process mining accessibile in cloud, che consente di rilevare e modellare i processi di business, automatizzare i workflow e collaborare. Si tratta di un approccio che permette di ottimizzare la gestione e il miglioramento dei processi industriali, isolando le informazioni che provengono dai sistemi transazionali e fornendo informazioni dettagliate e data-driven sulle performance di ogni processo.

Le ultime mosse rivelano l’ambizione di Sap di rafforzarsi ulteriormente nel mondo del cloud, un segmento dove il giro d’affari è cresciuto nel 2020 dei 17%, raggiungendo gli 8,08 miliardi di euro, a fronte di un risultato complessivo invece in calo dell’1% (27,3 miliardi di euro). Maggiori dettagli sui risultati sono disponibili qui.

Il Ceo di Sap, Christian Klein, presenta la nuova iniziativa