Sap è stabile e solida nel 2020 nonostante la pandemia Nel 2020 la società tedesca ha ottenuto ricavi stabili rispetto al 2019 e profitti in crescita. Debutta una nuova strategia commerciale chiamata Rise with Sap. Pubblicato il 29 gennaio 2021

I risultati di Sap reggono il colpo del covid-19, riservando poche sorprese agli investitori. In tempi di pandemia, è già una buona notizia. Nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2020 l'azienda proprietaria del celebre Erp ha visto calare (anno su anno) il dato dei ricavi, 4,54 miliardi di euro su base Ifrs, cioè il 6% in meno rispetto all'analogo periodo del 2019, ovvero il 2% in meno su base non Ifrs.

Tuttavia guardando all'intero anno fiscale si vede un'azienda in salute, sostanzialmente stabile a dispetto del terremoto del coronavirus: 27,338 miliardi di dollari di introiti su base Ifrs, in leggero calo dell'1% rispetto ai ricavi del 2019, mentre su base non Ifrs la cifra è di 27,343 miliardi e corrisponde a un incremento dell'1%. La gran parte del giro d'affari (circa 22,23 miliardi di dollari) è rappresentata da software e cloud, la cui vendite complessive sono cresciute di poco (1%), ma considerando soltanto il cloud si nota un buon rialzo del 17% su base Ifrs.

Il dato più positivo nel 2020 di Sap riguarda comunque la marginalità: su base Ifrs il profitto operativo è cresciuto del 48% anno-su-anno, arrivando a 6,21 miliardi di euro, mentre su base non Ifrs la cifra è 8,28 miliardi di euro e l'incremento è dell1% o del 4% a valuta costante.

La componente che la società definisce come “ricavi più prevedibili” nel 2020 è salita al 72% del totale delle vendite. A fine dicembre, il totale dei clienti transitati a Sap S/4 Hana (la versione più recente dell'Erp) era salito a 16.000, novecento dei quali aggiunti nell'ultimo trimestre.

Ora la società tedesca si prepara ad affrontare il 2021 con una nuova strategia commerciale, appena annunciata: “Rise with Sap”, questo il nome, viene definita come “un percorso semplificato per la transizione sul cloud dei sistemi mission-critical dei clienti e per la trasformazione del loro business”. Nel concreto, si tratta di un pacchetto commerciale “olistico” (parole di Sap), che permette di usufruire di diversi prodotti con un unico contratto e pagando un'unica sottoscrizione.