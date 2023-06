Pronto nel 2024 il primo data center quantistico europeo di Ibm Prevista per il prossimo anno l’apertura di un’infrastruttura di nuova generazione a Ehningen, in Germania. Pubblicato il 07 giugno 2023 da Redazione

Ibm ha reso pubblica l’intenzione di aprire il proprio primo data center quantistico al di fuori degli Stati Uniti. Sarà ospitato in Germania, in particolare a Ehningen, piccolo comune nella regione del Bade-Wurtemberg, non troppo distante da Stoccarda.

L’infrastruttura sarà pronta nel 2024 e dotata di diversi sistemi, equipaggiati con quantum chip da oltre 120 qubit. Il progetto si inquadra nella partnership che il vendor ha istituito con l’istituto tedesco di ricerca Fraunhofer-Gesellschaft e che ha una storia ben radicata. Da gennaio 2021, infatti, l’istituto dispone di un accesso esclusivo a un computer quantistico sviluppato da Ibm e allocato proprio a Ehningen.

Alla luce di questi sviluppi, il sito tedesco diventerà una regione cloud europea del Quantum Network di Ibm. Questa rete conta già su circa duecento membri a livello globale e una sessantina in Europa. Fra questi, si trovano il Cern, T-Systems e lo stesso Fraunhofer-Gesellschaft. Tutti i membri possono accedere a capacità di calcolo tipiche dei quantum computer, per come abbiamo imparato a conoscerli fin qui, e fare provisioning, via cloud, delle risorse necessarie alle loro attività.

Per i ricercatori e il loro ecosistema, viene reso disponibile un ambiente di esecuzione a container, attraverso i servizi Qiskit Runtime. I casi d’uso spaziano della scienza dei materiali alla fisica delle alte energie, passando dal finance e dallo sviluppo sostenibile.

In questo modo, Ibm rafforza le proprie alleanze con differenti player sia del settore pubblico che di quello privato per far avanzare la propria visione del quantum computing, formando anche nuove persone capaci di lavorare secondo la nuova logica. Ehningen sarà il secondo data center quantistico di Ibm dopo Poughkeepsie, situato nello stato di New York. Possibile che in tempi brevi si aggiunga al lotto il sito di San Sebastian, in Spagna, a seguito di una partnership annunciata nello scorso marzo fra Ibm e la Fondazione Ikerbasque, quest’ultima destinata a ospitare un Quantum System One da 127 qubit.