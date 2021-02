Proofpoint si rafforza nella protezione dalle fughe di dati Portata a termine, per un valore di 62,5 milioni di dollari, l'acquisizione di InteliSecure. Pubblicato il 25 febbraio 2021 da Redazione

Lo specialista di cybersecurity e compliance Proofpoint ha reso pubblica l'acquisizione di InteliSecure, giovane realtà innovativa nel campo dei servizi di protezione contro le fughe di dati. L'operazione ha un valore di 62,5 milioni di dollari.

Grazie all'acquisizione, Proofpoint intende rafforzare la propria piattaforma di sicurezza basata su cloud e focalizzata sul comportamento umano, migliorando la capacità dei clienti di proteggere i loro dati critici in ogni tipologia di ambiente. I nuovi servizi Dlp (Data loss prevention) andranno a completare le offerte Premium.

il vendor ha sottolineato come le imprese tendono a privilegiare sempre più il cloud per gestire le esigenze di lavoro remoto e da qui derivi la constatazione che sia più necessaria una protezione delle informazioni in circolazione.