Pubblicità in 3D su Facebook e Instagram, il metaverso si avvicina La software house Vntana ha ottenuto accesso alle Api dei due social network di Meta, e darà alle aziende strumenti per la creazione di annunci pubblicitari tridimensionali. Pubblicato il 25 marzo 2022

Gli annunci pubblicitari in 3D si espandono su Facebook e Instagram. I due social network di Meta stanno per fare un altro passo in direzione del metaverso grazie all’opera mediatrice di Vntana, software house statunitense focalizzata su tecnologie di realtà aumentata e tridimensionale, la quale ha appena ottenuto accesso alla Api (interfacce di programmazione applicativa) di Facebook e di Instagram per la pubblicazione di contenuti in realtà aumentata, la AR Publishing API. Finora testata su alcune aziende del settore beauty, per la prima volta potrà essere usata anche da chi opera in altri ambiti, per ora l’abbigliamento, le calzature e le borse.



L’obiettivo è quello di democratizzare, di rendere semplice e accessibile la tecnologia 3D applicata al marketing: gli algoritmi brevettati di Vntana rendono immediato il processo di adattamento dei diversi progetti agli standard di Facebook e di Instagram. Le aziende potranno caricare online i propri progetti 3D realizzati con software esterni (come Browzwear, Clo, Keyshot e Modo) e tali progetti verranno convertiti in automatico negli standard di Facebook e Instagram. Questi modelli 3D potranno essere pubblicati da Vntana direttamente nel catalogo di Meta.

Al pari dei normali annunci pubblicitari, quelli 3D compariranno nei feed degli utenti, che potranno interagire cliccando su oggetti, spostandosi e cambiando prospettiva. Si tratta, stando alle dichiarazioni, della prima di una serie di iniziative congiunte di Meta e Vntana, tese ad aprire nuove possibilità di creazione dei contenuti e nuove modalità di fruizione.

“La tecnologia 3D e di realtà aumentata è la prossima frontiera per i brand che vogliono connettersi ai consumatori digitali ed è il primo grande passo dentro al metaverso”, ha dichiarato la cofondatrice e Ceo di Vntana, Ashley Crowder. “Questa tecnologia offre vantaggi sia per i retailer sia per il consumatore, che ottiene una migliore comprensione del prodotto”.