Qnap TS-435XeU, Nas dal piccolo ingombro e buone prestazioni Il nuovo sistema di storage a quattro bay ha un formato 1U compatto a profondità ridotta e promette un buon bilanciamento tra costi e performance. Pubblicato il 11 maggio 2022 da Redazione

Un sistema Nas che assicura un buon bilanciamento tra costi e performance e che occupa relativamente poco spazio: è Qnap TS-435XeU, un modello a quattro bay che presenta un formato rack 1U compatto a profondità, e dunque può essere facilmente installato in cabinet multimediali piccoli o in luoghi affollati di molti cavi. La dotazione hardware include processore Marvell Quad-core funzionante a 2,2 GHz, due slot Ssd M.2 PCIe Gen 3 NVMe (Non-Volatile Memory Express), interfacce di connettività 2,5GbE e 10GbE (quattro porte in tutto).

L’archiviazione è affidata a quattro alloggiamenti per unità SATA da 3,5” e a 4 GB di memoria DDR4 presente di serie ed espandibile fino a 32 GB collegando unità esterne. Le due porte 10GbE e le due 2,5GbE assicurano rapidi trasferimenti di dati in caso di streaming, backup e ripristino ad alta velocità, oltre a supportare il trunking di porta e il bilanciamento del carico per migliorare sia le prestazioni sia l’affidabilità aumentate. Le unità a stato solido non sono incluse nella dotazione di base.

Il dispositivo è stato presentato da Qnap come adatto per attività di archiviazione, backup, condivisione dei file, gestione centralizzata dei dati e streaming multimediale. Snapshot basate su blocco garantiscono la protezione dei dati e permettono un ripristino immediato in caso di attacchi informatici o guasti. La tecnologia di sincronizzazione Hbs (Hybrid Backup Sync) semplifica le attività di backup locale, remoto o su cloud. Inoltre è possibile sfruttare l’App Center integrato per usare applicazioni più specifiche, per esempio per attività di hosting di container, gateway di archiviazione cloud, videosorveglianza e altro ancora.





“La ridotta profondità del NAS TS-435XeU soddisfa le richieste delle aziende per un uso efficiente dello spazio pur mantenendo prestazioni elevate”, ha dichiarato Jason Hsu, product manager di Qnap. “Grazie al 2,5GbE ad alta velocità, 10GbE, e agli slot SSD M.2 NVMe, il TS-435XeU offre un’esperienza di alto livello rispetto ad altri Nas nella stessa gamma di prezzo oltre a offrire una soluzione Nas completa e affidabile in termini di efficienza IT e archiviazione dei dati”.