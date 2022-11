Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 stravolgerà i telefoni di fascia alta La nuova piattaforma garantisce migliore velocità, elaborazione grafica ed efficienza energetica. In arrivo nel 2023 sugli smartphone top di gamma. Pubblicato il 18 novembre 2022 da Redazione

Qualcomm ha presentato Snapdragon 8 Gen 2, una nuova generazione di processori che “definirà un nuovo standard per il connected computing” e “rivoluzionerà il panorama degli smartphone di fascia alta” grazie a innovative capacità di intelligenza artificiale. Snapdragon 8 Gen 2 è una tra le molte novità presentate dal chipmaker allo Snapdragon Summit tenutosi alle Hawaii.

Peculiarità del nuovo Snapdragon sono un motore di intelligenza artificiale - il più veloce e avanzato mai proposto da Qualcomm - e un processore Hexagon che supporta funzioni di elaborazione del linguaggio naturale (anche con traduzione multilingue) di ottimizzazione della fotocamera, di efficienza energetica e di miglioramento delle prestazioni. In sostanza, ha spiegato l’azienda, l’intelligenza artificiale è integrata nell'intero sistema e questo permette possibilità inedite, come l’attivazione di comandi vocali personalizzati e altre capacità che dipenderanno dagli sviluppatori di app.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 è frutto di processo produttivo a 4 nanometri e supporta fino a 16 GB di RAM di tipo LP-DDR5x a 4200MHz, memoria USF 4.0 e USB 3.1. Cuore della piattaforma è una nuova Cpu Kryo composta da un Core Prime (Cortex X3) dotato di una frequenza operativa massima di 3,2 GHz, da quattro Performance Core (2 Cortex A715 + 2 Cortex A710) con frequenze fino a 2,8 GHz e da tre Efficency Core (Cortex A510) da 2,0 GHz. A corredo di tutto questo c’è una memoria Cache L3 da 8 MB (due megabyte in più rispetto allo Snapdragon 8 di precedente generazione). Tutto questo permette di migliorare l’efficienza energetica fino al 40% rispetto allo Snapdragon presentato l’anno scorso.



La Gpu Adreno aggiornata permette un’elaborazione grafica del 25% più veloce. Ma Qualcomm ha sottolineato soprattutto i punti forti della connettività, definendo il nuovo Snapdragon come “la piattaforma 5G più avanzata al mondo”. Supporta, infatti, il 5G su frequenze mmWave e sub-6 GHz, standalone e non-standalone, oltre allo standard Wi-Fi 7.

Le caratteristiche di intelligenza artificiale della nuova piattaforma saranno particolarmente apprezzate da chi ama scattare foto e registrare video. Lo Snapdragon 8 Gen 2 migliora foto e video in tempo reale grazie alla segmentazione semantica, che utilizza una rete neurale AI per rendere la fotocamera consapevole di volti, tratti del viso, capelli, vestiti, cielo e altro ancora. Ciascun dettaglio viene messo a punto e ottimizzato in automatico. Il nuovo processore supporta i più recenti sensori d’immagine per smartphone e un codec AV1 che consente di riprodurre video in altissima definizione, fino a 8K e 60 fotogrammi al secondo.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 sarà adottato dagli smartphone e tablet di fascia alta dei principali marchi in rampa di lancio nel 2023, tra cui Xiaomi, Asus, Oppo, Vivo, Redmi, Motorola, Zte e Honor.