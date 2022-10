Reseller IT ottimisti sul futuro, si punta su cloud e Pc Il 62% dei reseller (europei e non) intervistati da Context si attende nel prossimo anno un incremento del giro d’affari. Pubblicato il 27 ottobre 2022 da Redazione

Tra gli operatori di canale prevale l’ottimismo, nonostante i tempi che corrono. Lo dimostrano gli ultimi dati di Context racchiusi nel rapporto “ChannelWatch”: su un totale di oltre 5.300 rivenditori Ict europei e non (Sud Africa e Turchia sono inclusi nel campione), operanti nel B2B e nel B2c, il 62% si aspetta di ottenere l’anno prossimo risultati economici migliori di quelli di quest’anno (i prossimi dodici mesi versus i dodici mesi precedenti).



Il 27% non si aspetta significative differenze di ricavi, mentre solo il 10% teme una riduzione del giro d’affari da un anno all’altro. Si tratta di percentuali che evidenziano chiaramente un diffuso ottimismo, ma va detto che dall’analogo sondaggio di Context di ottobre 2021 la percentuale di chi si aspettava una crescita di ricavi era del 67%.



Il contesto macroeconomico di incertezze e inflazione può aver inciso su questo spostamento, e tuttavia il mercato del canale Ict (e, in questo caso, dei reseller) è soprattutto influenzato dalle dinamiche di domanda e offerta di tecnologie, soluzioni e servizi IT per aziende.



“Nonostante le avversità, osserviamo chiaramente una resilienza nel mercato dei rivenditori IT mentre entriamo in una fase di recessione”, ha commentato Adam Simon, global managing director di Context. “Le priorità sono cambiate. Sempre più aziende dicono di aver bisogno di investire nell’IT perché è mission critical per la loro attività, e questo si rispecchia nei nostri dati”. A detta di Context, molte delle opportunità per i reseller si concentreranno nel segmento delle piccole e medie imprese.



Per i rivenditori B2B i prodotti e servizi cloud saranno la principale area di investimento nel 2023. Tra quelli intervistati, quasi il 50% si è detto intenzionato a spendere in quest’area così come fatto negli ultimi quattro anni. Aumenta, inoltre, rispetto allo scorso anno il numero di reseller interessanti a investire in networking, cybersicurezza e servizi di stampa gestiti.



Nell’ambito B2C, invece, più del 65% degli operatori farà investimenti nell’area dei Pc, nonostante il calo che oggi si osserva dopo due anni di forte domanda. Rispetto al sondaggio del 2021 di Context, cresce il numero di reseller B2C intenzionati a investire in componenti, supporti per la memoria (SSD o hard disk) e stampanti.