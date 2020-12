Reti mobili, lo scatto di WindTre in velocità ed esperienza video Le periodiche analisi di OpenSignal mostrano i progressi dell’operatore, che supera Tim nella qualità dell’esperienza video percepita dagli utenti e migliora di molto velocità di download. Pubblicato il 01 dicembre 2020 da Redazione

In sei mesi, WindTre ha fatto enormi progressi in Italia: sia la velocità di download della sue rete mobile sia parametri meno oggettivi, come la qualità percepita dei servizi, sono migliorati in modo significativo. Così svela l’ultimo dei periodici studi di OpenSignal, realizzato tra inizio giugno e fine settembre 2020 attraverso più di 3,3 miliardi di misurazioni (su oltre 892mila smartphone con installata la relativa app di monitoraggio). Rispetto al precedente studio di maggio, WindTre ha migliorato di 4,8 Mbps la media della velocità di download, ora assesstata sui 30,1 Mbps e superiore a quella dei concorrenti Tim, Vodafone e Iliad.

Primo posto assicurato anche per il parametro della velocità media di upload, 9,9 Mbps. L’altro progresso significativo riguarda la qualità percepita dell’esperienza di fruizione video: gli utenti WindTre assegnano all’operatore in media 69,4 punti in una scala che va da zero a cento. In questo caso però margine di vantaggio sul secondo classificato Vodafone è minimo (0,5 punti) e gli altri due seguono a distanza ravvicinata, tutti all’interno del range di punteggio (67-75) corrispondente a un’esperienza “molto buona”.

D’altra parte Vodafone e Tim possono vantare una disponibilità di servizi 5G che gli altri non hanno, e anche per quanto riguarda sia la copertura sia la disponibilità del 4G (quella effettiva, cioè registrata di volta in volta dall’app di OpenSignal sugli smartphone collegati a una rete). Vodafone è il vincitore per quanto riguarda l’availability, mentre sulla copertura 4G si piazza a pari merito con WindTre e Tim. Quest’ultimo ha perso qualche punto rispetto al passato, ma nel complesso si mantiene ai piani alti della competizione.

“Tim”, sottolinea OpenSignal, “è stato il chiaro vincitore della maggior parte dei nostri award solo diciotto mesi fa e, nonostante abbia perso un po’ del suo splendore nei nostri report più recenti, in quest’ultimo ha vinto a pari merito con Vodafone e WindTre l’award dell’esperienza di copertura 4G e si è piazzato al secondo posto per la esperienza di gaming, l’esperienza delle app vocali e l’esperienza di velocità di upload”.