Riparazioni Apple rapide e meno “dolorose” se si rompe l'iPhone 12 Presto i centri riparazione di Apple saranno in grado di aggiustare in autonomia alcune componenti, senza dover inviare il telefono a un centro assitenza specializzato o proporre un iPhone ricondizionato. Pubblicato il 17 febbraio 2021 da Redazione

Se un iPhone si rompe, sappiamo che sono dolori: i dispositivi di Apple possono essere aggiustati solo dai centri di riparazione autorizzati , e bisogna sperare che lo smartphone sia ancora in garanzia. Se poi il danno è esteso, spesso è necessario inviare il telefono a un centro specializzato (come quello olandese di Apple) oppure, per i clienti che non vogliono aspettare, sostituire il loro iPhone con uno analogo ricondizionato .

Ma presto, stando alle indiscrzioni di MacRumors , i tecnici dei centri assistenza autorizzati ( Authorized Service Proeviders) potranno utilizzare un nuovo metodo che consente loro di riparare un maggior numero di parti danneggiate dell'iPhone 12 e dell'iPhone 12 Mini senza dover sostituire l'intero dispositivo. Dunque i clienti non dovranno dire addito ai loro telefoni né aspettare tempi lunghi per poter tornare a usarli.