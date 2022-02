Rubrik, cambio alla guida del canale con Ghazal Asif La manager (ex di Google) è stata scelta per il ruolo di vice president of global partners and alliances dell’azienda specializzata in gestione dei dati in cloud. Pubblicato il 11 febbraio 2022 da Redazione

Nuova nomina nell’ambito del canale dei partner per Rubrik, azienda specializzata in gestione dei dati in cloud, con una piattaforma completa di funzioni di backup, recupero dati, ricerca e analisi. Per il ruolo di vice president of global partners and alliances è stata scelta Ghazal Asif, manager che vanta precedenti esperienze nel canale all’interno di aziende come Cisco e Google.

Più precisamente, Asif entra in Rubrik dopo essere stata responsabile dei partner di canale in Emea Customer Solutions per Google, guidando la strategia e l'esecuzione del go-to-market di canale per la regione. Prima di questo incarico, ha ricoperto diversi ruoli di responsabilità nell’ambito del canale per Cybereason, AppDynamics e Cisco Meraki.

Nel nuovo incarico, Asif ha la responsabilità della strategia del canale globale e dei partner Rubrik, con obiettivi di consolidamento dell’attuale ecosistema e di ulteriore espansione, anche sull’onda della continua crescita delle necessità di difesa informatica delle aziende. “Il ransomware”, ha sottolineato Asif, “ha impatto su qualsiasi azienda di qualsiasi settore e questo sta generando una domanda record per le soluzioni di sicurezza dei dati di Rubrik. La società ha una focalizzazione precisa sul successo continuo del suo ecosistema di partner e sono entusiasta di costruire a partire da questo lancio e di portare un valore ancora maggiore ai nostri partner e clienti”.



"Continuiamo a investire su un’estesa strategia per i partner e la leadership ed esperienza di canale di Ghazal contribuiranno a supportare la nostra crescita nella sicurezza dei dati", ha dichiarato Brian McCarthy, chief revenue officer di Rubrik. "Ghazal Asif ci aiuterà a far crescere il nostro programma di abilitazione dei partner e accelerare il go-to-market della nostra strategia di canale in tutto il mondo".