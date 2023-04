Salesforce, Paolo Bonanni guida la divisione Pubblica Amministrazione Già senior director, strategy & business development per il settore pubblico, il manager diventa responsabile della divisione italiana dedicata alla PA. Pubblicato il 12 aprile 2023 da Redazione

Salesforce ribadisce l’impegno per la Pubblica Amministrazione in Italia. A capo della divisione aziendale dedicata alla PA è stato nominato Paolo Bonanni, già senior director, strategy & business development per il settore pubblico. Il suo ruolo è ora quello di sales leader public sector.



Laureato in Economia e statistica all’Università di Roma “La Sapienza”, Bonanni ha sviluppato la propria carriera all’interno di Ibm, lavorandovi dal 1998 al 2021 (in particolare, nell’ultimo periodo, con un focus sulla Pubblica Amministrazione). Un paio di anni fa si è unito a Salesforce Italia per ricoprire il ruolo di senior director, strategy & business development per il settore pubblico.



“La transizione digitale è ormai al centro della vita di ognuno di noi e la Pubblica Amministrazione gioca un ruolo fondamentale”, ha dichiarato Bonanni. “In questo ambito le soluzioni Salesforce sono particolarmente chiave in quanto consentono alle Amministrazioni di erogare servizi e interagire con i cittadini in modo completamente nuovo, moderno e adeguato a un cittadino ormai abituato a utilizzare i canali e le piattaforme digitali. Sono orgoglioso di poter contribuire a questo processo”.



Creata tre anni fa, la divisione Public Sector si occupa di fornire tecnologie e servizi alle organizzazioni della PA italiana, con l’obiettivo di supportarne la modernizzazione e la trasformazione digitale. “Per Salesforce”, ha sottolineato Vanessa Fortarezza, senior vice president public sector per il Sud Europa, “la creazione di una business unit dedicata alla Pubblica Amministrazione ha un significato molto chiaro: mettere a fattor comune i migliori talenti e le competenze più consolidate per realizzare una Citizen Relationship efficiente e orientata all’approccio digital-first. Questa nomina va proprio in questa direzione, Bonanni ha maturato conoscenze ed esperienze molto profonde che saranno decisive per continuare a costruire un team di talenti e un’Italia più digitale e moderna”.



Contestualmente alla nomina di Bonanni, Filippo Arena è stato scelto per guidare il team dedicato alla Pubblica Amministrazione Centrale. Per Ezechiele Capitanio, invece, alla responsabilità della Pubblica Amministrazione Locale si è aggiunta quella del mercato della Sanità. Alessandro Chiorra, infine, è ora alla guida del team Enterprise Corporate Sales sul mercato pubblico.