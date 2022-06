Samsung raggiunge il limite dei 3 nanometri con il MbcFET Una nuova architettura proprietaria ha permesso all’azienda di ottenere componenti a 3 nm che garantiscono incrementi di prestazioni ed efficienza energetica. Pubblicato il 30 giugno 2022 da Redazione

Samsung Electronics segna un nuovo traguardo. La società sudcoreana ha annunciato di aver cominciato la produzione di massa di chip frutto di processo costruttivo a 3 nanometri (nm), ovvero la tecnologia produttiva più avanzata nel campo dei semiconduttori. La corsa alla miniaturizzazione consente di ridurre i consumi energetici e lo spazio occupato, migliorando al contempo le prestazioni di calcolo, e questo è noto, ma è interessante capire come si arrivi a questo risultato.

Più precisamente, rispetto ai chip a 5 nanometri della stessa Samsung, quelli a 3 nm riducono del 45% il dispendio energetico, occupano il 16% di spazio in meno ed elevano del 23% le performance. Samsung è riuscita a ottenere questo risultato grazie a una nuova architettura transistor Gate-All-Around (GAA) proprietaria, chiamata Multi-Bridge-Channel FET (MbcFET).

Questa tecnologia non presenta le limitazioni dei componenti FinFET, potendo ridurre il voltaggio richiesto dal processore e aumentando la capacità del drive. L’uso di tutti e quattro i lati dei canali permette un migliore passaggio di corrente tra i gate che circondano i canali stessi.

(Immagine: Samsung; nella foto in alto: Michael Jeong, corporate vice president, Ja-Hum Ku, corporate Evp, e Sang Bom Kang, corporate Vp della divisione Samsung Foundry Business, reggono wafer da 3nm nel campus Samsung di Hwaseong)

La prima applicazione prevista per questi nuovi prodotti sono i processori destinati ad applicazioni che richiedono alte prestazioni e bassi consumi energetici. In un secondo momento saranno estesi anche ai processori per smartphone. Samsung ha sottolineato di voler continuare a lavorare in ottica di ecosistema, per consentire la massima adattabilità rispetto alle tecnologie di destinazione. L’azienda non ha specificato quale sia il cliente per cui la produzione di massa è stata avviata, ma nell’annuncio vengono rimarcate le collaborazioni con Ansys, Cadence, Siemens e Synopsys.