Sap a metà del guado. Il cloud tira, ma arrivano tagli L’anno fiscale 2022 si è chiuso con entrate in crescita dell’11%, trainate dalla componente più innovativa dell’offerta. Il Ceo, Christian Klein, ha posto l’accento sul percorso di trasformazione avviato due anni e inquadrato così anche l’annunciata riduzione del personale di 3mila unità. Pubblicato il 26 gennaio 2023 da Roberto Bonino

Non è un momento facile per i big della tecnologia, alle prese con il macroscenario socio-economico instabile, le evoluzioni del mercato e i retaggi della storia. Per Sap si è chiuso un 2022 all’insegna del buon andamento finanziario complessivo, ma anche di un’opera di trasformazione ancora in corso di svolgimento.

Le entrate complessive sono aumentate dell’11%, raggiungendo i 30,8 miliardi di euro e, al proprio interno, è la componente cloud a trainare tutto, con una crescita del 33%, per un totale di oltre 12,5 miliardi di euro. Se il profitto lordo, secondo i principi dell’International Financial Reporting Standards (Ifrs) è salito del 10%, tuttavia, quello operativo si è mostrato stabile (4,6 miliardi) o addirittura in flessione del 2% se calcolato in modalità non-Ifrs.

Commentando i dati, il Ceo della società, Christian Klein, ha fatto notare come l’azienda abbia avviato due anni fa un percorso di trasformazione orientato al cloud e alla fornitura di servizi e anche i risultati vadano inquadrati in questo contesto, oltre che nello scenario internazionale, caratterizzato dalla coda lunga degli effetti pandemici, dalla crisi energetica e dalla guerra russo-ucraina: “Le tecnologie Sap si trovano al centro dei processi innovativi di ogni organizzazione impegnata a diventare agile, intelligente, resiliente e sostenibile. La nostra offerta si fonda su una Business Technology Platform che vede alla base il cloud Erp e le verticalizzazioni e gli sviluppi dell’ecosistema a contorno”.

Christian Klein, Ceo di Sap

La transizione appare ancora in corso e non è un caso che, in parallelo alla presentazione dei risultati, arrivi la notizia di un taglio di 3mila persone dall’organico, nel quadro di una ristrutturazione che intende “porre l’attenzione sui settori con maggiori opportunità di crescita strategica e che richiedono importanti investimenti”, ha sottolineato Klein. Nello stesso solco, si colloca la decisione di cedere la propria partecipazione nella filiale americana Qualtrics, specialista dell’experience management e collocata in Borsa dal 2021. Il Cfo di Sap, Luka Mucic, al suo ultimo anno di servizio, ha stimato in circa 350 milioni d euro il risparmio economico del taglio del personale a partire dal 2024.

L’azienda ha mostrato comunque ottimismo per il futuro, prevedendo per il 2023 un’ulteriore crescita fra il 22 e il 25% del volume d’affari derivato dal cloud (15,3-15,7 miliardi di euro), fino a 9,1 miliardi di euro di profitto operativo e un peso delle entrare ricorrenti dell’83%, contro l’attuale 79%.