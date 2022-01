Satellite Pro C50D-B di Dynabook allarga la scelta su Amd Il nuovo notebook da 15,6 pollici è disponibile in varie configurazioni, con processori Amd Ryzen 5 5600U e 7 5800U e un massimo di 32 GB di memoria DDR4. L’ideale per il lavoro da casa. Pubblicato il 18 gennaio 2022 da Redazione

Con il Satellite Pro C50D-B di Dynabook si allarga l’offerta di nuovi notebook basati su processori Amd Ryzen, disponibili in Italia. Oltre al lancio di nuove configurazioni del Lifebook U9311A di Fujitsu, un modello di fascia alta, spiccano gli annunci di un altro marchio giapponese, cioè appunto Dynabook. Ma la novità in questo caso fa parte di una gamma entry-level, Satellite Pro C50, adatta a soddisfare tutte le esigenze di lavoro in ufficio o in modalità smart working.

Il Satellite Pro C50D-B è un portatile da 15,6 pollici, equipaggiato con processori Amd Ryzen della serie 5 e 7 (il modelli Ryzen 5 5600U e Ryzen 7 5800U), con chip grafico Amd Radeon, con un massimo di 32 GB di memoria DDR4 e un massimo di 512 GB di spazio di archiviazione su unità Ssd. Il corredo delle interfacce fisiche comprende una porta Usb Type-C, due Usb Type-A 3.1, una Hdmi di dimensioni standard, un lettore di schede MicroSD e una porta Gigabit-LAN, accanto a WiFi 802.11 AC e Bluetooth 5.0.

Per le ormai irrinunciabili videochiamate di lavoro ci sono a disposizione una webcam HD, altoparlanti e microfono integrato, compatibile con l’assistente vocale di Windows, Cortana. Dal punto di vista della sicurezza spicca la presenza del modulo Trusted Platform Module (TPM) 2.0, basato su firmware, che assicura la crittografia delle informazioni sensibili. Opzionalmente, per tutelarci dai furti, è possibile prevedere uno slot per il cavo Kensington.

Dal punto di vista estetico-funzionale, Satellite Pro C50D-B è un notebook abbastanza classico ma ben progettato, avendo come obiettivo il giusto equilibrio tra prestazioni e comodità d’uso. Lo schermo antiriflesso da 15,6 pollici può avere risoluzione HD o Full HD, a seconda della configurazione scelta. Il clickpad ha una dimensione più ampia della media, così da rendere più confortevole l’interazione anche per chi ha le mani grandi.

La durata teorica della batteria supera le dieci ore (10,8 ore al massimo) così da offrire supporto per un’intera giornata lavorativa anche in trasferta. Il peso, variabile a seconda delle configurazioni, si mantiene al di sotto dei due chili (1,9 chili) e lo spessore raggiunge 19,7 millimetri. Non certo un valore minimale, se paragonato ad altri modelli ultrasottili di recente lancio e specie a quelli di fascia alta, ma bisogna considerare che si tratta di un notebook da 15,6 pollici.

Il nostro obiettivo è quello di offrire costantemente la migliore scelta ed efficienza ai nostri clienti”, ha commentato Damian Jaume, presidente di Dynabook Europe. “Grazie al Satellite Pro C50D-B con processore Amd, consentiamo a tutte le aziende, indipendentemente dai loro budget IT, di accedere a una tecnologia affidabile e versatile”. Dynabook Satellite Pro C50D-B sarà disponibile dal mese di febbraio in colore blu scuro.