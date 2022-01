Fujitsu Lifebook U9311A arriva in Italia con processori Amd La nuova versione del notebook ultraleggero è disponibile attraverso il partner di canale italiano, Finix Technology Solution. Presentati anche nuovi display da 24 pollici. Pubblicato il 18 gennaio 2022

Sottile, leggero e potente: il computer portatile Lifebook U9311A di Fujitsu, già portato sul mercato nei mesi scorsi in configurazione basata su processori Intel Core, arriva ora in Italia in una nuova versione con piattaforma Amd di decima generazione. E viene proposto esplicitamente come un modello destinato alle aziende e ai lavoratori in smart working, considerate le sue caratteristiche in fatto di prestazioni, ergonomia e sicurezza.



Distribuito nel nostro Paese da Finix Technology Solutions, il Lifebook U9311A è un notebook da 13,3 pollici decisamente leggero e sottile: il peso parte da appena 885 grammi, lo spessore da 15,5 millimetri, e ciononostante è presente una batteria che promette un’intera giornata di lavoro di autonomia. Altra caratteristica di pregio è lo schermo FullHD antiriflesso, contornato da una cornice sottilissima in cui è incastonata la webcam.



La videocamera HD a infrarossi può essere usata per le procedure di autenticazione biometrica, attraverso il riconoscimento facciale con l’applicazione Windows Hello. All’interno lavorano i processori Amd (diversi modelli disponibili, fino ad Amd Rizen 7 nella configurazione più potente) abbinati a chip grafico Amd Radeon. Il notebook è già disponibile in Italia attraverso Finix Technology Solution, nelle varianti di colore grigio marmo (P2410 WE CAM) e nero (P2410 TS CAM), con prezzi variabili a seconda delle configurazioni.

Fujitsu Lifebook U9311A

In contemporanea è stata annunciata la decima generazione dei display Fujitsu da 24 pollici, con diagonale da 60,5 centimetri e risoluzione 1920 x1080 pixel. Si tratta di dispositivi pensati non solo per consentire una migliore visualizzazione di contenuti, per esempio di presentazioni, ma anche a supporto delle videoconferenze che sempre più spesso punteggiano le giornate lavorative.

I nuovi modelli, infatti, integrano al loro interno una webcam e grazie a un sensore sono in grado di modulare in automatico la luminosità in modo da assicurare una buona visione senza però affaticare l’occhio anche dopo molte ore di fronte allo schermo. La videocamera Full HD è dotata di copriobiettivo meccanico e supporta la tecnologia di riconoscimento del volto di Windows Hello per consentire l’autenticazione biometrica. Per ridurre i consumi energetici, il sistema va automaticamente in sospensione se si accorge che non c’è nessuno davanti allo schermo. Il software DisplayView, invece, facilita la configurazione del monitor per la gestione remota.

Altra peculiarità è un replicatore di porta integrato, utile per collegare più dispositivi esterni (per esempio stampanti o scanner) attraverso un unico cavo Usb-C. Nota di merito per la sostenibilità: i modelli da 24 pollici di Fujitsu sono i primi display al mondo ad aver ottenuto la certificazione TCO 9.0.