Satispay compra AdvisorEat, obiettivo ristorazione e welfare aziendale La fintech milanese di ha acquisito la startup AdvisorEat. Il suo servizio consiglia ristoranti per cene e pranzi aziendali, contando oltre 800 locali convenzionati. Pubblicato il 19 luglio 2021 da Redazione

Satispay ha annunciato la sua prima acquisizione, quella di AdvisorEat, startup nata nel 2017 che ha sviluppato un servizio di consulenza sui migliori ristoranti per pranzi e cene d’affari. La piattaforma ha convenzionato circa 800 locali (dai ristoranti stellati a insegne della ristorazione come Signorvino e i Red di Feltrinelli) e conta circa 16mila iscritti, professionisti che lavorano per aziende italiane e multinazionali (tra cui PwC, Kpmg, Orrick, Boston Consulting Group e Simmon&Simmon). Gli utenti ricevono consigli sui ristoranti in zona e a pranzo terminato, fotografando lo scontrino, possono accumulare punti da convertire in gift card, voucher o donazioni benefiche.

Satispay è a sua volta nata come startup nel 2013, crescendo da allora fino a diventare una delle società di digital payment italiane di maggior successo. Oggi, dal quartier generale di Milano e dagli uffici di Lussemburgo e Berlino, conta su 140 collaboratori ed è al servizio di 1,8 milioni di utenti e 160mila esercenti (fra negozi e catene come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà e Autogrill). Tra le ragioni del successo c’è la facilità d’uso e la convenienza del suo servizio di pagamento e trasferimento di denaro via app, il quale prevede una commissione fissa di 20 centesimi per transazioni superiori ai 10 euro.

“Il settore della ristorazione, e del food in generale, rappresenta una parte considerevole dei nostri 180mila esercenti e la prima categoria merceologica e da sempre guardiamo con interesse a servizi legati a questo ambito”, ha dichiarato Alberto Dalmasso, Ceo di Satispay ha dichiarato: “In AdvisorEat, e soprattutto in Stefano Travaglia, il fondatore e amministratore delegato, abbiamo riconosciuto forti capacità, sia commerciali sia di definizione e sviluppo di servizi dedicati alle aziende, oltre che un grande entusiasmo e la nostra stessa voglia di realizzare qualcosa di grande. La sua esperienza e competenza, unita ai nostri importanti numeri nel settore Ho.re.ca, ci hanno fatto immaginare la concreta possibilità di creare qualcosa di valore nel mondo del welfare aziendale, all’insegna della semplificazione, dell’user experience e della sostenibilità e convenienza per gli esercenti”.

Secondo i dati del “Report sull’andamento dei Premi di Produttività” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, su circa 7.840 accordi aziendali e territoriali attivi il 57,7% prevede misure di welfare aziendale. Grazie all’acquisizione ha spiegato Dalmasso, Satispay potrà offire “soluzioni capaci di rispondere sempre di più all’evoluzione delle politiche aziendali in tema di cura dei propri collaboratori anche alla luce delle nuove modalità di lavoro e del chiaro trend che, anche a seguito della crisi pandemica, vede circa la metà delle aziende aumentare il proprio impegno in questa direzione. Abbiamo moltissime idee e grazie a questa operazione potremo partire coi primi servizi già dall’inizio del prossimo anno”.

“Questa operazione rappresenta un grande punto di svolta per il nostro team”, ha precisato Stefano Travaglia, fondatore e Ceo di AdvisorEat. “Da imprenditore ho visto subito la possibilità di entrare a far parte di un progetto ancora più grande dove, mettendo a fattor comune le forze e le competenze, il nostro potrà trovare spazio e accelerazione per crescere come forse mai fino ad oggi avevamo pensato, rappresentando al contempo la base per lo sviluppo in Satispay di una linea di business completamente nuova”.