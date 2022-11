Schneider Electric di fronte alle sfide ambientali ed energetiche All’Innovation Summit 2022, l’azienda ha provato a indicare come la combinazione di sostenibilità e trasformazione digitale posso aiutare le aziende a indirizzare le criticità dell'attuale momento storico. Pubblicato il 07 novembre 2022 da Roberto Bonino

Jean Pascal Tricoire, chairman e Ceo di Schneider Electric ha utilizzato l’ultima edizione dell’Innovation Summit della propria azienda per esporre, senza troppi giri di parole, lo scenario nel quale oggi si trovano ad operare le aziende, ma anche a vivere le persone: “Negli ultimi tre anni abbiamo vissuto una successione di eventi disruptive, che hanno portato con sé conseguenze ancora non del tutto elaborate. il Covid-19 è stato un dramma globale, ma ha dato il via ho un nuovo modo di lavorare, prima solo vagamente sperimentato. Poi sono arrivate le tensioni geopolitiche e una crisi energetica che non si viveva dagli anni 70. Per altro verso, il mondo Ehi sta diventando sempre più elettrificato Ehi e lo dimostra il fatto che il consumo è aumentato di 5 terawatt all’ora ogni dieci anni nell'ultimo ventennio, ma ora è destinato a raddoppiare fino al 2030 e a quadruplicare se andiamo avanti di altri dieci anni”.

Con i prezzi dell'energia destinati a rimanere alti almeno nel breve termine, Tricoire ha sottolineato come le aziende debbano focalizzarsi sul rapido ritorno degli investimenti tecnologici: “Occorre sviluppare idee che aiutino a recuperare efficienza e sostenibilità, ma servono anche gli strumenti innovativi che le possano supportare. Il 70% delle attuali emissioni di Co2 può essere eliminato con l'ausilio della tecnologia, soprattutto perché oggi possiamo connettere qualunque cosa e. quindi, i dati sono la linfa della transizione in corso”.

Se l'obiettivo comune deve essere l'eliminazione delle più significative fonti di spreco energetico e inquinamento, una focalizzazione Sull'implementazione di tecnologie smart grid e la semplificazione dell'energy management sono passaggi decisivi per affrontare le sfide legate alla sostenibilità.

Schneider Electric ha utilizzato il palco della propria manifestazione per esporre alcune soluzioni che vanno proprio in questa direzione. Sul fronte delle emissioni, la società Ehi ha annunciato Sm AirSet, una soluzione green e digitale che fa leva sull'utilizzo di aria pulita Ehi per ridurre il Footprint ambientale soprattutto delle industrie e delle utilities, oltre a ottimizzare gli aspetti operativi e di manutenzione.

A questo si aggiunge l'aggiornamento della strategia denominata Grids of the Future, ma soprattutto la soluzione EcoStruxure for Renewables, che integra tecnologie e una logica digital twin per agevolare un time to market più efficace per tutti coloro che vogliono far leva sull'utilizzo di energie rinnovabili.

EcoStruxure Energy Hub, invece, si propone di consentire alle organizzazioni di avviarsi verso gli obiettivi di emissioni zero, facilitando la wellness sui consumi energetici, ma anche la compliance e l'ottimizzazione delle prestazioni dei loro sistemi. Di fatto, si tratta di una soluzione SaaS di IoT Ehi Piero creare visibilità sulla gestione e il consumo energetico degli edifici. Questa novità sarà disponibile a livello globale nel 2023.

Infine, Schneider Electric ha proposto anche il nuovo programma EcoCare, con lo scopo di aiutare i clienti a far leva sulle proprie risorse interne in combinazione con l'expertise del vendor sia nello sviluppo di strumenti Ehi di controllo energetico sia sulle competenze digitali e analitiche.