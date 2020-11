Se conosci i tuoi dati, sai come proteggerli meglio Sembra assurdo ma in molti casi le aziende non sanno dove sono memorizzati i dati strategici in loro possesso, eppure questi sono sempre più importanti per competere sul mercato. Commvault propone la soluzione integrata Activate per prendersi cura delle informazioni in ogni stadio. Pubblicato il 19 novembre 2020 da Redazione

Un recente studio ha dimostrato che solo il 54% delle aziende sa dove sono archiviati i propri dati sensibili. Questo significa che in molti casi le organizzazioni sono vulnerabili rispetto a eventi che portano alla perdita e alla violazione dei dati, con la conseguenza, tra l’altro, di dover sostenere costi di infrastruttura più elevati per proteggerli.

D’altra parte, le aziende moderne fanno sempre più affidamento sui dati per prendere decisioni informate. Gartner stima che entro il 2022, il 90% delle strategie aziendali menzionerà esplicitamente le informazioni come una risorsa aziendale critica e l’analisi dei dati come una competenza essenziale.

Il problema è che i dati, fuori e dentro il perimetro aziendale, sono tanti, e le aziende hanno bisogno di soluzioni intelligenti per gestire e trovare queste preziose informazioni.

Che cosa significa conoscere i propri dati?

Significa analizzare i dati memorizzati in silos diversi per classificarli e assegnare loro una priorità, riducendo la proliferazione delle informazioni e gestendo in modo più efficiente le risorse. Significa visualizzare dettagli chiave come quali dati risiedono dove, chi li possiede, se sono sensibili e se sono protetti o vulnerabili. E, infine, significa manutenere i dati incompleti, mettere in quarantena o eliminare file sensibili e rispondere rapidamente a richieste dal business o dagli enti preposti a controllare il rispetto della privacy.

Una soluzione come Commvault Activate consente di ridurre fino al 61% le probabilità di eventi come data breach o audit con esito negativo, consente di aumentare fino al 200% la capacità di analisi del patrimonio informativo aziendale, di tagliare fino al 62% le spese per compliance e assicurazioni contro i danni ai dati, di diminuire del 54% le spese in storage di aumentare del 48% le prestazioni delle attività di analisi dei dati.

